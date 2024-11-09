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台鹽子公司台鹽綠能涉及數億元光電弊案，高層驚爆收賄、掏空，前董座陳啟昱涉案失聯遭通緝。近日有媒體報導分析「為何此案拖了3年之久才辦」，直指主要原因是母公司台鹽與國營會怕受牽連，因此希望能蓋下此案，更有知情人士揭「壓案」包庇內幕。經濟部今（9）日稍早澄清，本案已進入司法程序，且經濟部要求台鹽四次主動提送檢調偵辦，沒有所謂包庇拖延的情況。針對陳啓昱擬引進民股一案，經濟部自始未核定，且陳啓昱與台泥簽訂嘉義義竹漁電共生案場將造成台鹽公司損失，也是經濟部主動展開調查。經濟部表示，本案合約數目眾多且案情複雜，部分內容需司法調查釐清，因此責成台鹽積極整理相關事證後，於去年3月將台綠民股承攬工程疑有利益輸送情形移送法務部調查局偵辦，並在後續指派國營司原主管電業經營的吳國卿先生擔任台綠公司董事長，協助台綠公司進行中的案場推動進度。而台綠也於今年5月向法務部調查局提出其前經理人疑於台泥嘉謙EPC工程合約隱匿不實的書狀，台鹽今年也2度向檢調移送台綠前經理人疑有舞弊情事。經濟部強調，已多次要求台鹽公司公股對可能有違法造成公司損失之情事，均應主動清查並追究損失，目前全案移送偵查中，尊重司法調查，維護台鹽權益。