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▲北捷口罩伯（中）英勇上前奪刀壓制王婦，事後真實身份曝光，原來是現任台北市警察局防治科警務正薛先得。 （圖／北捷公司提供）

臺北捷運公司今（9）日表示，對於8日板南線旅客暴力違法事件嚴厲譴責，並感謝見義勇為的熱心旅客，將致贈見義勇為的薛姓警務正終身免費搭乘優惠，表達感謝之意；另針對英勇協助的旅客，亦將分別提供十年及四年免費搭乘優惠，並對傷者持續慰問及提供必要法律協助，也將不斷強化各項軟硬體設備及教育訓練，多管齊下維護旅客安全。北捷將包括捷運系統全線117個車站於營運時段均配置至少1名保全人員，並於重點轉乘站派駐菁英保全人員，全數保全人員配置警棍及防身噴劑，菁英保全另配有電擊棒。延請捷警教官加強人員安全維護訓練，提升人員面對緊急危害時應變能力。每年邀集警察局、消防局等單位辦理多場次危安事件災害模擬演練，提升應變處置能力。為提升通報效率，車廂對講機、司機員及行控中心已建立三方通話機制；行控中心與警消建立直通專線電話功能，發生緊急事件時，行控中心利用直通專線聯繫捷運警察隊及轄屬警察局、消防局前來支援。捷運警察與本公司保全人員，加強執行車站及列車巡邏勤務，以加強治安維護能量。北捷持續於捷運車站、列車車廂以廣播、「台北捷運Go」 App、閘門電視、月臺電視及旅客資訊顯示器等方式，加強宣導異常狀況應變作為，提升旅客危機意識。北捷肩負都市交通重責大任，為維護旅客安全，北捷持續提升捷運系統見警率、精進監視及通訊等設備；捷運各車站皆配有防禦棍、防禦盾牌，值班同仁配戴防身噴劑，車站保全亦配戴警棍、防身噴劑，重點轉乘車站的菁英保全另配有電擊棒等，同時每年均安排課程加強人員安全教育訓練。臺北捷運公司與捷運警察隊持續密切合作，透過車站人員、保全勤務日常巡查，捷運警察安全守望，共同維護捷運系統安全。北捷公司呼籲旅客，若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，本公司獲報後將儘速派員前往處理。