我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國總統拜登在7月時確定放棄爭取連任，現在一堆民主黨支持者認為這是他們選戰失利的一大關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國總統大選民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）慘敗，選後民主黨浮現檢討聲浪，總統拜登被點名是戰犯之一，而民主黨大佬、前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也將矛頭對準拜登，認為如果拜登早點退選，局面可能會不同，民主黨在選戰的表現有可能會更好。裴洛西接受《紐約時報》Podcast節目訪問時說，「如果總統（指拜登）提早退選，很可能會有其他候選人參選」，裴洛西認為，如果拜登提早退選，民主黨就會舉行公開初選，公開初選將讓許多民主黨人參與進來，在這過程中更好地凝聚黨內團結。裴洛西表示，假如民主黨有舉行公開初選，賀錦麗仍是最可能出線的人選，且會幫助她在後續選戰中擁有更強的能量，「但我們永遠不會知道，事情並沒有發生。我們只能接受已經發生的事」。《BBC》報導指出，裴洛西是最新加入指責拜登行列的民主黨人士，一位未具名的賀錦麗幕僚之前接受訪問時也認為拜登該早點退選，並稱拜登是賀錦麗敗選的唯一原因，此言引發拜登陣營反彈，同樣未具名的拜登幕僚對媒體表示，「你怎能花了10億美元卻仍輸掉比賽？」另位未具名的拜登幕僚則認為，前總統歐巴馬才是該被指責的人，因為「歐巴馬鼓動黨內內鬥」。裴洛西被視為是施壓拜登退選的主要推手之一，之前許多報導均指出，拜登退選後，與昔日老戰友歐巴馬與裴洛西之間產生芥蒂。另外報導也列出其他民主黨人選後提出的敗選原因，包括太注重政治正確、過於左傾、背離了勞動階層等等，賓州民主黨參議員費特曼（John Fetterman）則認為，當初那些極力要求拜登退選的人，既然他們達成了目標，由他們來「承擔敗選結果和責任是適當的」。