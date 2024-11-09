我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024新社花海暨臺中國際花毯節於本(9)日盛大開幕。（圖／農業部）

▲今年花海景觀面積13.5公頃，迎接花漾新時代及追求溫暖的意象。（圖／農業部）

2024新社花海「花漾新社 太空花境」攜手臺中國際花毯節，於11月9日盛大開幕，至12月1日止，為期23天，歡迎民眾踴躍前往參觀。農業部於11月9日舉辦啟動儀式，由部長陳駿季、種苗改良繁殖場場長張定霖，偕同臺中市副市長鄭照新、立法院副院長江啟臣、立法委員何欣純、立法委員麥玉珍、新社農會總幹事羅文正，以及農業部、臺中市政府等貴賓蒞臨與會。由貴賓們將華麗的氣球升上空中，展露出如旋律般曼妙飛舞的「花漾新社 太空花境」字樣，也寄寓著朝向新高度前進的美好願望，並為整場活動增添歡樂與喜悅的氣氛，帶給現場每一位賓客滿滿的祝福。農業部表示，該部主要的工作除了推動一級產業「生產優良農產品」發展，亦致力六級產業來帶動一、二級產品消費，感謝臺中市政府團隊多年來與農業部的合作無間以及該部種苗場投入心力籌辦，創造新社花海這片美好的展示空間，並鼓勵遊客朋友用行動支持山城優良的農產、體驗山城區的深度旅遊。種苗場場長張定霖表示，今年花海活動近30公頃，花海景觀面積13.5公頃，透過多肉植物創意組合展示區、高達6萬株一串紅、粉萼鼠尾草、萬壽菊及雞冠花等花卉，迎接花漾新時代及追求溫暖幸福意象，更結合太空花境為主題的「臺中國際花毯節」，加上展區3大主題「金門特產」、「青農特區」、「山城農產推廣」等精彩展出內容，讓民眾盡情享受在地景觀、農特產品及農業文化，體驗山城慢活的幸福風情。農業部強調，今年度2024新社花海活動涵蓋4個例假日，活動期間會場周圍將實施交通管制，欲前往新社花海的民眾請多加利用大眾運輸工具，配合今年規劃平日3線、假日加至5線的接駁專車服務，盡興樂遊花海之旅。歡迎民眾於「2024新社花海」粉絲專頁查詢最新活動訊息。