我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著時代變遷，實體書的式微已成為數位世代的全球現象，鑑於實體書店在街頭逐漸消失，讓想要買書的人越來越難找到管道，日本計畫明年將在圖書館內銷售書籍，初期將先挑選數家圖書館試營運，若一切順利就會推廣到全日本的圖書館。根據《共同社》報導，由於日本全國範圍內書店減少，導致部分地區完全沒有書店，為了增加居民接觸書籍的機會，最快明年下半年將開始進行在圖書館銷售書籍的試驗。負責各地圖書館服務的圖書館流通中心，與出版批發商巨頭日本出版販賣，將負責承擔試驗的相關費用，以探索實體書本全新通路的可能性。屆時將在圖書館的借書窗口之外設置購書窗口，在圖書館內另外準備用於銷售的書籍，讀者也可先在圖書館閱讀，覺得喜歡後再將書籍買回家。圖書館負擔起銷售通路的功能，也能讓不習慣或是使用網購有困難的低年級學生和老年人輕鬆購書。日本出版販賣表示，希望為地方圖書館注入活力，使之成為地方居民交流的據點，打造「圖書館商店」的概念，若當地仍有書店，也會考慮從書店採購書籍。