雲林縣農業處前處長呂政璋6日接任台灣金聯新任董事長，但8日右閃電請辭董座。外界好奇台金聯到底是怎樣的公司？國民黨立委葉元之舉自己曾接過的陳情案指出，台金聯就是公營討債公司，「且手法非常的狠」，查封民眾房屋事先都不通知，讓民眾差點沒地方住。
葉元之在臉書指出，台金聯是一家資產管理公司，2001年在財政部主導下成立，業務是協助各家金融機構處置不良債權，雖然有官方色彩，但大家可能不知道，該公司討債手法相當的狠。
葉元之說，他曾經接過一個陳情，一位板橋張先生在今年7月，人在家中坐，在事先不知情的情況下，忽然就收到台金聯請法院開的房屋查封單，馬上就沒地方住，感覺晴天霹靂。
葉元之解釋，這位張先生在2005時因為公司經營不善，積欠很多銀行錢，到2017年時，有長輩要幫他還錢，但因過太久，已不確定有跟哪些銀行借過錢，所以去聯徵中心查詢，有查到資料的即還清。
「沒想到，原來合庫在95年轉讓了50萬元張先生債權給台灣金聯，僅僅登報公告，沒知會聯徵中心，台灣金聯也從來沒通知過張先生，卻在事隔快20年，一出手就查封張先生的房子，且當初的欠款也從50萬變成120萬元。」
葉元之說，一般銀行若要催收，都會先通知當事人，若當事人不還，才會透過法院查封別人財產，但台金聯是直接查封房子，完全不事先通知，才不管別人有沒地方住，「那如果當事人想還錢，要怎麼將房子抵押借錢？」
其次，葉元之也指出，「聯徵中心也有很大的漏洞」，因為張先生2017年在聯徵中心查不到這筆欠款，而聯徵中心的存在就是要讓各銀行知道借款人有無其他欠款，降低銀行貸款風險；民眾也查不到自己的資料，房子才會被查封。「聯徵中心簡直失能。」
葉元之更指出，合庫將債權轉移給台灣金聯，僅登報公告。「請問一下，這是什麼上古時代的做法，怎麼確保每個人可在報紙上看到自己的債權資料？」
葉元之表示，他日前曾以這些問題質詢金管會主委彭金隆，希望金管會好好管理相關金融機構。彭承諾會去了解狀況，並提出完整檢討報告。
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葉元之說，他曾經接過一個陳情，一位板橋張先生在今年7月，人在家中坐，在事先不知情的情況下，忽然就收到台金聯請法院開的房屋查封單，馬上就沒地方住，感覺晴天霹靂。
葉元之解釋，這位張先生在2005時因為公司經營不善，積欠很多銀行錢，到2017年時，有長輩要幫他還錢，但因過太久，已不確定有跟哪些銀行借過錢，所以去聯徵中心查詢，有查到資料的即還清。
「沒想到，原來合庫在95年轉讓了50萬元張先生債權給台灣金聯，僅僅登報公告，沒知會聯徵中心，台灣金聯也從來沒通知過張先生，卻在事隔快20年，一出手就查封張先生的房子，且當初的欠款也從50萬變成120萬元。」
葉元之說，一般銀行若要催收，都會先通知當事人，若當事人不還，才會透過法院查封別人財產，但台金聯是直接查封房子，完全不事先通知，才不管別人有沒地方住，「那如果當事人想還錢，要怎麼將房子抵押借錢？」
其次，葉元之也指出，「聯徵中心也有很大的漏洞」，因為張先生2017年在聯徵中心查不到這筆欠款，而聯徵中心的存在就是要讓各銀行知道借款人有無其他欠款，降低銀行貸款風險；民眾也查不到自己的資料，房子才會被查封。「聯徵中心簡直失能。」
葉元之更指出，合庫將債權轉移給台灣金聯，僅登報公告。「請問一下，這是什麼上古時代的做法，怎麼確保每個人可在報紙上看到自己的債權資料？」
葉元之表示，他日前曾以這些問題質詢金管會主委彭金隆，希望金管會好好管理相關金融機構。彭承諾會去了解狀況，並提出完整檢討報告。