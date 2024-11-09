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▲林瑄在社群上發表聲明。（圖／IG 1_shiuan_0）

▲金針菇的家中壁畫是帝國的改運畫。（圖／ 韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸 YouTube）

▲林瑄（右）曾和Fred（左）介紹乾坤棒。（圖／出一張嘴 YouTube）

▲DK曝光機構斂財手法。（圖／異色檔案 YouTube）

YouTuber林瑄、金針菇兩人近日捲入邪教爭議，被網友踢爆是「亞特蘭提斯帝國」的成員，而金針菇對此強烈否認，林瑄也發布聲明指出自己沒有參與任何邪教，不過兩人過往的影片卻遭到網友起底，還找出相關證據，讓粉絲傻眼直言：「真的聲明都是唬爛」、「這個嘴臉明擺著是跟那些高層一樣在騙錢的。」林瑄這次會捲入邪教風波，原因是被網友發現她出現在亞特蘭提斯帝國的相片中，還和其他人穿著一樣的衣服，更被爆出先前的旅遊影片，地點疑似帝國的大本營，不只如此，該組織社長的社群和林瑄、金針菇都有互相追蹤，讓網友直言：「真的是很魔幻。」事後林瑄和金針菇極力否認加入邪教，林瑄更在IG上發出長文：「自己是因接觸此機構命理學、冥想，找到自我身心靈的平衡，並進一步學習命理學相關知識，專注於自我正向成長，也因此讓心志、意志、靈志更有成就造就。」暗指自己確實和亞特蘭提斯帝國脫不了關係，不過話鋒一轉，林瑄仍極力維護組織：「這些僅是我的個人修習，並非有任何行騙或加入所謂『邪教』。」不過林瑄卻被起底曾在影片中向Fred推廣疑似教中法器之一的乾坤棒，還一直不斷強調一定要乾坤棒才可以，而金針菇則是被粉絲找出家中有帝國的改運畫，遭網友痛批根本破綻百出，更紛紛苦勸林瑄回頭是岸：「說她沒加入真的會笑死，把大家當白癡耍喔」、「擺著是跟那些高層一樣在騙錢的」、「真的聲明都是唬爛。」不過針對金針菇，網友則大多認為只是跟著林瑄一同參加活動，似乎沒有深入。而後續異色檔案也上新片揭祕林瑄所加入的帝國，其實就是斂財組織，對象就是心靈脆弱、事業困難的人，更痛批：「利用人性的脆弱營利、利用宗教信仰自由當擋箭牌，我認為帝國不但沒有對社會帶來幫助，反而造成家庭混亂，亞特蘭提斯帝國就是社會亂源，說你們是邪教完全不過分！」也喊話要林瑄趕緊回頭。