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墨西哥犯罪問題猖獗，不僅地方政府層級的市長屢遭槍殺，最新更傳出一位海軍少將也在開車途中被當街槍殺，目前命案還在調查，墨西哥當局尚未指控毒梟犯案，但是很難讓外界不做此聯想。2013年墨西哥一位海軍中將被槍殺，就是毒品販運集團「聖殿騎士」（Knights Templar）的成員犯案。根據《美聯社》報導，墨西哥海軍證實本週五一位海軍少將於曼薩尼約（Manzanillo）遭槍殺，案發時遇害少將人在自己的私人轎車內開車，墨西哥海軍未說明當時該位少將是否穿著制服，也未公布遇害少將的姓名，同時沒有對於可能的嫌犯提供任何線索。然而，《美聯社》報導指出，曼薩尼約是太平洋沿岸港口城市，與中國和亞洲其他城市的港口有直接往來，因此受到試圖控制毒品走私入境的毒梟集團高度重視。墨西哥海軍中將薩拉薩爾（Carlos Miguel Salazar）於2013年在米卻肯（Michoacan）遭槍手殺害，毒品販運集團「聖殿騎士」（Knights Templar）的成員承認犯案，本週五遇害的海軍少將是自薩拉薩爾後遇害的最高級別軍官。墨西哥販毒集團襲擊高級官員的事件雖然相對較少，但依然時有發生。近年墨西哥政府更多地將打擊毒梟的任務交到海軍、陸軍和國民警衛隊身上，這也使得毒梟集團與軍方的對立衝突更加激化。