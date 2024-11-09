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▲林岱縈在演唱會中想到過去媽媽生前教自己唱歌的畫面，忍不住落淚。（圖／紅心字會提供）

▲林岱縈為自己的首場演唱會做足準備，並且親力親為。（圖／紅心字會提供）

「零死角女神」林岱縈在今（9）日舉辦出道11年來的首場個人演唱會《Calculate Love》，吸引超過600名粉絲到場支持。演唱會上她演唱了多首經典歌曲，港星師父錢小豪特地錄製影片送上祝福，好友草爺更笑說：「不管喝什麼，對她來說都是飲料，喝不贏她的！」演唱會還吸引不少海外粉絲與中華職棒會長蔡其昌組團應援，開場即迎來滿場掌聲與淚水。演唱會以《差不多姑娘》、《跳進來》等活力十足的歌曲開場，隨後林岱縈演唱了偶像孫燕姿的歌曲，並分享她第一張買的專輯就是孫燕姿。演唱《浪人情歌》時，她回憶起已故母親的教唱，深情演唱中不禁落淚，並特意將「第一排空位」留給媽媽，還擺上桔梗配紫色滿天星花束，象徵永恆不變的愛。而爸爸也驚喜上台，送她小時候最想要的「芭比娃娃」給她，林岱縈回憶高中時，去打工賺錢賣衣服被爸爸遇到，結果爸爸霸氣地說：「打什麼工，辭職回家當爸爸的寶貝。」直到現在兩個妹妹都已經結婚生子了，爸爸還是經常跟她說：「妳不用嫁，就繼續當我的寶貝就好。」演唱會上，林岱縈還特地開箱一隻仿真愛貓「毛怪」的娃娃，與全場粉絲一起回憶過往。毛怪於去年7月因病離世，林岱縈一直將它的衣物和墊子留在床旁。此次開箱紀念，讓她與粉絲一同重溫牠的陪伴，深情畫面感動全場，不少粉絲也淚濕眼眶。林岱縈為演唱會的每一個細節親力親為，包括歌單、舞者、樂手、服裝造型等。她精心安排了6套風格迥異的服裝，並特意學習粵語歌曲《追》獻給香港粉絲。安可曲目則以原住民舞曲串成組曲，帶領全場觀眾一同跳舞，為演唱會畫下歡樂的句點。身為「紅心字會」代言人，林岱縈於演唱會期間幫助募集近7位數善款，全數捐贈作為弱勢兒童的餐費。她表示，這場演唱會是她出道11年的生涯縮影，人生哲學是「盡力而為，安之若素。」她預告年底將舉辦生日見面會並發行新歌，期待未來為粉絲帶來更多精彩作品。