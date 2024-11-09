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美國媒體報導，台積電亞利桑那州晶片廠下（12）月將舉行完工典禮，屆時剛當選美國總統的川普（Donald Trump），以任即將卸任的總統拜登（Joe Biden）都會出席，可望成為2人在美選後首次同框。根據《Digi Times》報導，據傳台積電創辦人張忠謀，董事長魏哲家，財務長黃仁昭，以及川普和拜登還有亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs），再加上台積電的主要客戶包括括蘋果、超微、輝達等業內人士均會參加台積電亞利桑那晶片廠的開幕典禮，說明台積電在晶片製造鏈與全球地緣政治的重要性。台積電在美國設廠獲得拜登政府《晶片法》的66億美元補助，但川普選戰期間對《晶片法》發出諸多抨擊，川普重返白宮後，對於《晶片法》以及台積電的態度如何，備受外界關注。台積電亞利桑那完工新廠預計將於明年上半年開始量產，使用N5、N5P、N4或N4X之一的製程，而仍在興建的二廠，預計將採用3奈米或2奈米製程技術。