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國立臺灣戲曲學院2024《湖光山色藝術季》，今（9）日起一連兩天推出歌仔戲《青白蛇．緣》，有別於傳統《白蛇傳》劇情，這齣熱鬧的文武戲特別跳脫框架，融入現代性別議題，深入探究人與妖情感心理，相當耐人尋味也極具啟發性。《青白蛇．緣》編劇為擅長創意新編的邱佳玉，導演為獲獎無數，騎金馬敲金鐘的歌仔戲全方位編導演員趙美齡老師，音樂設計則為傳藝金曲獎及廣播金鐘獎得主陳歆翰，以及周煌翔老師，主創陣容堅強。藝文中心主任舒應雄表示，這次舞台設計展現極簡現代古典美感，融入現代科技，像是遊湖船應用「萬向輪自走車」，輕盈遊移，展現唯美氛圍，並透過舞台布景變換營造空間層次。燈光設計手法效果，則利用影像投影至觀眾席牆面，打破劇場第四面牆，增加觀賞情境，讓觀眾有劇情的共鳴，有新鮮感卻不搶戲，是集結巧思的創意突破。戲曲學院歌仔戲學系主任陳孟亮指出，從遊湖借傘、端陽驚變、水漫金山到斷橋，《青白蛇．緣》是一齣跨四季的愛情故事，更是一齣著重歌仔戲傳統唱念做打的文武戲，相當考驗演員深厚的功底，不僅強調角色心理層面，刻劃性別議題及人妖情感考驗也是跳脫傳統框架的創意。劇中的白蛇「白素貞」千年來，長情仰慕身在塵世的救命恩人「許仙」，而在峨嵋同修的「男青蛇」，在修得人形後向「白蛇」告白，心各所屬的雙方只能比武化解，而輸了的「青蛇」仍仗義化身丫環，護持「白素貞」下凡尋找「許仙」，該劇的特色就在於，青蛇以生旦行當分別展現妖性及人性的考驗。黃柔薰主演劇中「武白蛇」，江伂琁飾演「文白蛇」，陳柏臻及劉家熒則分飾男、女青蛇，陳琳雅飾演「許仙」，戲感十足的丑角鄭詩柔扮演隨從「許瓜」，繡花園劇團子弟兵陳書宴則與蔡宇倫分飾不同時空的法海。飾演文戲白蛇的江伂琁說，首次嘗試穩重型的旦角是具有挑戰的角色，在情緒、身段上每個細節都有許多要琢磨之處，除了感情戲，也在長水袖功方面突破自己。飾演男小青的陳柏臻也在演出，感受到青蛇對於愛情的執著，一步步見證自己所詮釋角色的內心世界。