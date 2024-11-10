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民眾黨北市議員陳宥丞昨深夜接獲陳情，指基隆路地下道不明原因壅塞，原本3分鐘路程竟狂塞1個小時動彈不得。陳宥丞指出，經查即時影像監視系統才發現疑有施工單位封路，但市府卻未提供交通疏導，「離譜至極」。北市議員陳宥丞指出，昨深夜11時許他接到市民投訴，基隆路地下道突有大批車輛塞在裡面動彈不得，且時間長達1小時，「深夜有家歸不得，有路出不去」。更離譜的是，現場還有人因不耐久候下車走動，甚至拍打其他車輛洩憤，險象環生。陳宥丞說，他查了即時影像監視系統後，才發現疑有施工單位封路。痛批市府沒有積極處理，安排交通疏導，實在離譜至極。他認為，不論是否有其他不可抗力因素，市府都不該放任車輛卡在地下道動彈不得，要是有公共安全危險或救護需要，恐怕會延伸不可忽視的公安問題。陳宥丞強調，他已要求警局及交通局提供書面報告釐清原因，若屬施工導致，須檢討交通維護計劃是否正確落實；即使為不可抗力狀況，也應即時調疏導措施，避免再次發生。