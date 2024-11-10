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韓國啦啦隊女神李多慧為了完成騎車環島的夢想，近日開啟5天4夜機車之旅，9日結束終於回台北。怎料，李多慧晚間在返家途中，發現被一輛白色車輛跟蹤，車上一名綠衣男子竟也下車，在她附近逗留，嚇得她直說「不敢回家」。對此，國民黨立委洪孟楷喊話，要她本人或經紀團隊一定要報警，用《跟騷法》好好法辦，更喊話狗仔，別為了搶新聞而破壞台韓關係。洪孟楷直指，人氣韓籍啦啦隊員李多慧來台灣一年多，一直都有很亮麗的表現，昨天卻表達他被車輛和不明男子尾隨，這種明目張膽的準犯罪行為十分可惡。請李多慧或他的經紀公司一定要報警，用跟《跟騷法》好好法辦，嚇阻犯罪也避免有更傷人的行為發生。洪孟楷提及，2021年三讀通過的跟蹤騷擾防治法，當時自己跟其他立委共同推動立法的決心，在於現實社會上，女性真的還是弱勢，即便是公眾人物、或知名人士，但尾隨的樣態仍不斷地增加；美其名是表達愛意，實質上是對於人身安全造成嚴重的威脅。如果確定真的是跟蹤騷擾，除了罰款還有刑責，要用嚴刑峻罰來防止可能的犯罪擴大發生。洪孟楷認為，如果是狗仔隊，為了要搶新聞跟拍李多慧，那更是令人難以接受。要知道李多慧在日前韓國國慶酒會上，還受邀演出，並且被韓國駐台代表稱為是民間台韓交流大使。如果因為偷拍搶新聞而持續騷擾，更有可能嚴重影響台韓之間的關係，假設被韓國媒體注意，更可能會連帶讓韓國來台背包客自由行人數減少，牽一髮動全身，這些都是有關單位不得不正視的問題。洪孟楷強調，台灣歡迎世界各國優秀的人士前來生活、旅遊，跟應該保護每一個女性在社會應有的權益，這絕對不是八卦雜誌一句「讀者有知的權利」就可以帶過；希望李多慧早日恢復平靜的生活，繼續帶給國人精彩的演出。