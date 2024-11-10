昨（9）日桔梗颱風、萬宜颱風生成後，與原先的銀杏颱風構成「三颱共舞」的場景，是30年來首次在11月同時存在3個颱風，但所幸這3個颱風的路徑對台灣並不會造成直接威脅，反而更要注意關島南方海面可能生成的「天兔颱風」，未來不排除來到台灣東南方海面，並北轉從台灣東側附近通過。
銀杏、桔梗、萬宜無明顯影響 最新路徑出爐
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，銀杏颱風目前正在南海，今天將逐漸向西南偏轉、威力逐漸減弱，不會再影響台灣的天氣；桔梗颱風預估會通過菲律賓呂宋島後進入南海，並且繼續往廣東海面移動，離台灣有一段距離；萬宜颱風則往西逐漸靠近關島，發展環境較差，可能在遠洋就減弱為熱帶性低氣壓，距離台灣相當遙遠。
「準天兔颱風」威脅較大 本週有機會生成
除了目前海面上已經存在的3個颱風之外，吳聖宇說明，在關島南方海面還有一個熱帶擾動，可能在本週發展程另一個熱帶性低壓或颱風，且本週後期，不排除有可能來到台灣東南方海面並且逐漸往北到東北方向轉向，是否接近台灣附近值得觀察，但變數仍然很大，需要持續留意最新的預報資訊。
中央氣象署預報員張承傳則表示，「準天兔颱風」會先沿太平洋高壓往西北前進，預計週四（11/14）移動到呂宋島近海，週五至週六（10/15、10/16）通過呂宋島，屆時若太平洋高壓仍維持強度，天兔颱風會往西進入南海，但若高壓減弱快速，將有機會北轉，朝台灣靠近。
今天溫差較大出門小心 明東北季風增強
近期天氣部分，今（10）日東北季風減弱，但基隆北海岸、東北角、宜蘭還是有局部降雨，其它地區多雲到晴，北部、東北部白天高溫24至25度，花東高溫28至29度，中南部地區高溫29至31度，各地早晚低溫約20至22度，中南部要留意日夜溫差變化。
吳聖宇提醒，明（11）日東北季風增強，迎風面「桃園以北到東半部」降雨變多，其中在宜蘭地區可能有較多累積雨量出現的機會，中南部仍是維持多雲到晴的天氣。溫度方面則是跟今天差異不大，南北之間的溫差，以及中南部的日夜溫差仍然明顯。
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天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，銀杏颱風目前正在南海，今天將逐漸向西南偏轉、威力逐漸減弱，不會再影響台灣的天氣；桔梗颱風預估會通過菲律賓呂宋島後進入南海，並且繼續往廣東海面移動，離台灣有一段距離；萬宜颱風則往西逐漸靠近關島，發展環境較差，可能在遠洋就減弱為熱帶性低氣壓，距離台灣相當遙遠。
「準天兔颱風」威脅較大 本週有機會生成
除了目前海面上已經存在的3個颱風之外，吳聖宇說明，在關島南方海面還有一個熱帶擾動，可能在本週發展程另一個熱帶性低壓或颱風，且本週後期，不排除有可能來到台灣東南方海面並且逐漸往北到東北方向轉向，是否接近台灣附近值得觀察，但變數仍然很大，需要持續留意最新的預報資訊。
中央氣象署預報員張承傳則表示，「準天兔颱風」會先沿太平洋高壓往西北前進，預計週四（11/14）移動到呂宋島近海，週五至週六（10/15、10/16）通過呂宋島，屆時若太平洋高壓仍維持強度，天兔颱風會往西進入南海，但若高壓減弱快速，將有機會北轉，朝台灣靠近。
今天溫差較大出門小心 明東北季風增強
近期天氣部分，今（10）日東北季風減弱，但基隆北海岸、東北角、宜蘭還是有局部降雨，其它地區多雲到晴，北部、東北部白天高溫24至25度，花東高溫28至29度，中南部地區高溫29至31度，各地早晚低溫約20至22度，中南部要留意日夜溫差變化。
吳聖宇提醒，明（11）日東北季風增強，迎風面「桃園以北到東半部」降雨變多，其中在宜蘭地區可能有較多累積雨量出現的機會，中南部仍是維持多雲到晴的天氣。溫度方面則是跟今天差異不大，南北之間的溫差，以及中南部的日夜溫差仍然明顯。