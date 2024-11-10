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▲桔梗颱風、萬宜颱風、銀杏颱風並立，是30年來首次在11月同時存在3個颱風，且天兔颱風也可能要生成。（圖／中央氣象署）

▲今（10）日早上，關島南方出現新的「熱帶性低氣壓」，24小時內有機會增強為颱風「天兔」。（圖／中央氣象署）

▲明天東北季風增強，迎風面「桃園以北到東半部」降雨變多，宜蘭更要留意較多的雨量。（圖／中央氣象署

昨（9）日桔梗颱風、萬宜颱風生成後，與原先的銀杏颱風構成「三颱共舞」的場景，是30年來首次在11月同時存在3個颱風，但所幸，反而更要注意，未來不排除來到台灣東南方海面，並北轉從台灣東側附近通過。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，，今天將逐漸向西南偏轉、威力逐漸減弱，不會再影響台灣的天氣；，並且繼續往廣東海面移動，離台灣有一段距離；，發展環境較差，可能在遠洋就減弱為熱帶性低氣壓，距離台灣相當遙遠。除了目前海面上已經存在的3個颱風之外，吳聖宇說明，在關島南方海面還有一個熱帶擾動，可能在本週發展程另一個熱帶性低壓或颱風，且本週後期，，是否接近台灣附近值得觀察，但變數仍然很大，需要持續留意最新的預報資訊。中央氣象署預報員張承傳則表示，「準天兔颱風」會先沿太平洋高壓往西北前進，預計週四（11/14）移動到呂宋島近海，週五至週六（10/15、10/16）通過呂宋島，近期天氣部分，今（10）日東北季風減弱，但，北部、東北部白天高溫24至25度，花東高溫28至29度，中南部地區高溫29至31度，各地早晚低溫約20至22度，中南部要留意日夜溫差變化。吳聖宇提醒，，中南部仍是維持多雲到晴的天氣。溫度方面則是跟今天差異不大，南北之間的溫差，以及中南部的日夜溫差仍然明顯。