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卡達9日時表示，除非巴勒斯坦激進組織哈馬斯和以色列雙方展現出誠意來重啟談判，否則將暫停其在雙方之間的調停角色。根據路透社報導，卡達外交部9日表示，已經告知哈馬斯和以色列，除非雙方展現出「意願和認真態度」來重啟會談，否則將停止調解加薩停火和釋放人質協議的努力。報導指出，卡達與美國及埃及已經為加薩交戰的雙方進行數月無果的會談，若卡達撤出這一進程，可能會進一步使達成協議的努力更加複雜。卡達外交部同時表示，有關於關閉哈瑪斯政治辦公室的報導是「不準確的」，但並未詳細進行說明。路透社於8日時援引了一名美國官員的說法報導，華盛頓要求卡達驅逐哈馬斯，而卡達已將此訊息傳達給哈馬斯。知情的官員表示，卡達已認為在調解工作暫停的情況下，哈馬斯的政治辦公室「不再發揮其作用」。但三名不具名的哈馬斯官員表示，哈馬斯並未接獲卡達通知其領導人不再受歡迎的消息。以色列與哈馬斯在2023年10月7日爆發衝突，當時哈馬斯武裝人員襲擊了以色列社區，造成1200人死亡，另有253人遭劫持為人質；以色列的軍事行動則摧毀了加薩多個地區，造成4萬3500名巴勒斯坦人喪命。自2012年以來，卡達出於與美國的協議，為哈馬斯領導人提供庇護，其存在促進了談判的進程。最新一輪於10月中旬舉行的會談顯示，雙方未能達成協議，因哈馬斯拒絕短期停火協議，而以色列先前也曾拒絕長期停火的提案。目前哈馬斯和以色列雙方都尚未作出回應。