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▲獅子座流星雨是每年11月左右固定發生的中小型流星雨之一。（圖／台北市立天文館提供）

▲獅子座流星雨今年觀賞條件並不是太好，建議在隔日凌晨輻射點升起後，背對西方的月球觀察東方天空。（圖／台北市立天文館提供）

每年11月中下適合觀賞的「獅子座流星雨」將在11/17爆發，雖然獅子座流星雨並非台灣「3大流星雨」之一，今年因為滿月所以觀賞條件不算特別好，但只要選擇光害小的空地，仍有機會一窺流星的美貌，《NOWnews今日新聞》也整理「獅子座流星雨」的觀賞秘訣，一起迎接秋天美麗的夜景。台北市立天文館研究組技佐許晉翊指出，，母體源彗星是每隔33年回歸的譚普-塔托彗星，也是所有流星雨速度中最快的，速度高達每秒71公里，獅子座流星雨曾在1833年、1866年、1966年、1999年、2001年出現過流星暴事件。母彗星通過近日點時，會在軌道留下大量殘餘物質，當地球穿越濃密彗星物質區域時，便會出現高達每小時數千顆以上的流星暴，不過流星學者認為，。因此，即使彗星在2031年和2064年回歸時，也不會出現流星暴，但或許還有一些非預期爆發現象產生。許晉翊表示，獅子座流星雨今年的活動日期，大約是11/6至11/30之間，與2001年獅子座流星暴時高達上千的流星數低了不少。且獅子座流星雨的觀賞時間較短，自午夜0時起，獅子座於東北東方升起後，到曙光前的這段時間，獅子座流星雨的輻射點雖然是在東北東方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，有機會能看見獅子座流星雨的美貌。許晉翊說明，，以三腳架固定之後，開啟快門進行拍攝；一般商業型或傻瓜型數位相機，則建議以夜景模式拍攝，並關閉閃光燈與開啟自拍功能，以防因手按壓快門而造成影像模糊的遺憾。