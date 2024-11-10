每年11月中下適合觀賞的「獅子座流星雨」將在11/17爆發，雖然獅子座流星雨並非台灣「3大流星雨」之一，今年因為滿月所以觀賞條件不算特別好，但只要選擇光害小的空地，仍有機會一窺流星的美貌，《NOWnews今日新聞》也整理「獅子座流星雨」的觀賞秘訣，一起迎接秋天美麗的夜景。
🟡獅子座流星雨是什麼？
台北市立天文館研究組技佐許晉翊指出，獅子座流星雨是每年11月左右固定發生的中小型流星雨之一，母體源彗星是每隔33年回歸的譚普-塔托彗星，也是所有流星雨速度中最快的，速度高達每秒71公里，獅子座流星雨曾在1833年、1866年、1966年、1999年、2001年出現過流星暴事件。
母彗星通過近日點時，會在軌道留下大量殘餘物質，當地球穿越濃密彗星物質區域時，便會出現高達每小時數千顆以上的流星暴，不過流星學者認為，地球在2099年之前，不會遭遇任何較密集的流星殘骸雲。因此，即使彗星在2031年和2064年回歸時，也不會出現流星暴，但或許還有一些非預期爆發現象產生。
🟡獅子座流星雨出現日期、時間
許晉翊表示，獅子座流星雨今年的活動日期，大約是11/6至11/30之間，極大期則落在11/17、11/18，在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，每小時天頂流星率僅為10，與2001年獅子座流星暴時高達上千的流星數低了不少。
且獅子座流星雨的觀賞時間較短，自午夜0時起，獅子座於東北東方升起後，到曙光前的這段時間，看似有將近5個小時的觀賞期，但由於近滿月，整個晚上都不是非常適合觀星。
🟡獅子座流星雨觀賞技巧
獅子座流星雨的輻射點雖然是在東北東方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空、背對月光」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，有機會能看見獅子座流星雨的美貌。
🟡獅子座流星雨拍攝技巧
許晉翊說明，如果想拍攝流星雨，建議準備可長時間曝光或感光度（ISO）高的相機或錄影機，以三腳架固定之後，開啟快門進行拍攝；一般商業型或傻瓜型數位相機，則建議以夜景模式拍攝，並關閉閃光燈與開啟自拍功能，以防因手按壓快門而造成影像模糊的遺憾。
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台北市立天文館研究組技佐許晉翊指出，獅子座流星雨是每年11月左右固定發生的中小型流星雨之一，母體源彗星是每隔33年回歸的譚普-塔托彗星，也是所有流星雨速度中最快的，速度高達每秒71公里，獅子座流星雨曾在1833年、1866年、1966年、1999年、2001年出現過流星暴事件。
母彗星通過近日點時，會在軌道留下大量殘餘物質，當地球穿越濃密彗星物質區域時，便會出現高達每小時數千顆以上的流星暴，不過流星學者認為，地球在2099年之前，不會遭遇任何較密集的流星殘骸雲。因此，即使彗星在2031年和2064年回歸時，也不會出現流星暴，但或許還有一些非預期爆發現象產生。
🟡獅子座流星雨出現日期、時間
許晉翊表示，獅子座流星雨今年的活動日期，大約是11/6至11/30之間，極大期則落在11/17、11/18，在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，每小時天頂流星率僅為10，與2001年獅子座流星暴時高達上千的流星數低了不少。
且獅子座流星雨的觀賞時間較短，自午夜0時起，獅子座於東北東方升起後，到曙光前的這段時間，看似有將近5個小時的觀賞期，但由於近滿月，整個晚上都不是非常適合觀星。
🟡獅子座流星雨觀賞技巧
獅子座流星雨的輻射點雖然是在東北東方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空、背對月光」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，有機會能看見獅子座流星雨的美貌。
🟡獅子座流星雨拍攝技巧
許晉翊說明，如果想拍攝流星雨，建議準備可長時間曝光或感光度（ISO）高的相機或錄影機，以三腳架固定之後，開啟快門進行拍攝；一般商業型或傻瓜型數位相機，則建議以夜景模式拍攝，並關閉閃光燈與開啟自拍功能，以防因手按壓快門而造成影像模糊的遺憾。