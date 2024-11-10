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日本隊備戰世界棒球12強，昨天自辦熱身賽以7比1逆轉擊敗捷克，阪神虎火球男才木浩人中繼3局狂飆7次三振，預計是對陣中華隊的先發人選，對於即將來台出賽，才木浩人表示，「我會盡力發揮當天的最佳狀態。」26歲的才木浩人過去曾因傷所困，2020年還接受手韌帶移植手術，2022年重返賽場逐步找回身手，本季25場先發，拿下全聯盟次多的13勝（3敗），防禦率1.82，有137次三振，僅被敲出4支全壘打，壓制力相當好。昨天與捷克熱身賽，才木浩人4局上接替先發投手高橋宏斗登板，中繼3局沒被敲出安打，面對9名打者還狂飆7次三振，最快球速153公里，收穫勝投，以相當完美的表現完成他在日本隊的初登場，讓球迷紛紛在社群媒體上驚嘆，「比想像中還要驚人，簡直是怪物投手。」對於即將在台灣出賽，才木浩人表示，「雖然在不熟悉的環境，又是客場，但我會盡力發揮當天的最佳狀態。就像平常一樣，做我該做的事，不要給自己太大壓力。」也提到，自己的直球尾勁不錯，但還不滿意指叉球的狀況，在正式出賽前還要再做調整。