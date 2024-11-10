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民眾黨北市議員陳宥丞昨深夜接獲陳情，指基隆路地下道疑因施工卻未進行交通疏導，導致原本3分鐘路程竟狂塞1個小時動彈不得，痛批市府不夠積極。對此，北市新工處今（10）日致歉指出，昨晚接獲1999通報後，現場即時啟動應變機制；對於造成民眾交通困難表達誠摯的歉意，並將研議提前改道、延後施工時間或避開假日等措施精進。北市議員陳宥丞指出，昨深夜11時許他接到市民投訴，基隆路地下道突有大批車輛塞在裡面動彈不得，且時間長達1小時。更離譜的是，現場還有人因不耐久候下車走動，甚至拍打其他車輛洩憤，險象環生。對此，北市新工處今說明，該路段實施路面更新工程，預計至11月底完成，含昨夜間已連續施工3個晚上，時間為晚上10時30分開始調撥車道，11時開始施工，以避開夜間6時至10時的尖峰時段，前2天施工未有影響車行地下道情形。新工處指出，本案確實有預擬交通維持措施，並與相關單位會勘後製作告示牌面沿基隆路掛設，發佈新聞稿及協請廣播宣導用路人提早改道，施工當天也有指派15名義交協助引導。昨晚接獲1999通報後，立即啟動應變機制，由交控中心協助增開秒數改善路口及地下道壅塞情形，約1小時疏導完成。新工處強調，對於施工造成民眾交通困難表達誠摯歉意，並允諾，未來會研議提前改道、延後施工時間或避開假日等措施精進。