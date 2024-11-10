大學甄選入學委員會於近日在網路上公告114學年度申請入學招生簡章，並開放查詢各校系的申請條件。超過1000個校系將「英語能力證明」列為申請書審查的加分項目之一。為協助準備進入大學的高中職學生提升入學競爭力，TOEIC臺灣區總代理忠欣公司將於2024年12月22日、2025年2月16日及2025年3月9日舉辦三場專為高中職學生舉辦的TOEIC專案考。參加者可享專屬優惠測驗費1,550元，並獲贈證書夾。報考兩場以上者，還可獲得「個人成績分析報告」。
自111學年度起，學習歷程在大學入學申請中占比達50%。忠欣公司表示，擁有一張國際認證的TOEIC證照，不僅能提升高中職學生的升學優勢，還能幫助學生在申請前完善學習歷程。提前取得TOEIC成績，將有助於順利申請理想校系。
忠欣公司指出，TOEIC證照對於準畢業生有以下五大優勢：一、在大學申請入學中提供加分和參採依據，TOEIC成績作為國際標準的英語能力證明受到重視；二、四技二專甄選入學時可用以證明英語實力，使學習歷程更具亮點；三、提前達成大專校院英語畢業門檻，企業對求職者的英語成績要求普遍為612分；四、達到標準者可獲外語證照獎學金或補助；五、TOEIC成績在全台近百所大專校院可用以免修大一、大二英語課程，讓學生更有彈性安排大學生活。
報名參加2024年12月22日、2025年2月16日及2025年3月9日的「TOEIC專案考－高中職專場」且完成測驗的學生，可於測驗當日獲贈「TOEIC官方證書夾」。參加兩場以上且無違規者，加碼獲贈「個人成績分析報告」。忠欣公司提醒高中職學生勿錯過這三場測驗機會，提早準備，掌握升學優勢，專案測驗費僅1550元，協助從容應對未來升學挑戰。詳情請上網查詢。
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忠欣公司指出，TOEIC證照對於準畢業生有以下五大優勢：一、在大學申請入學中提供加分和參採依據，TOEIC成績作為國際標準的英語能力證明受到重視；二、四技二專甄選入學時可用以證明英語實力，使學習歷程更具亮點；三、提前達成大專校院英語畢業門檻，企業對求職者的英語成績要求普遍為612分；四、達到標準者可獲外語證照獎學金或補助；五、TOEIC成績在全台近百所大專校院可用以免修大一、大二英語課程，讓學生更有彈性安排大學生活。
報名參加2024年12月22日、2025年2月16日及2025年3月9日的「TOEIC專案考－高中職專場」且完成測驗的學生，可於測驗當日獲贈「TOEIC官方證書夾」。參加兩場以上且無違規者，加碼獲贈「個人成績分析報告」。忠欣公司提醒高中職學生勿錯過這三場測驗機會，提早準備，掌握升學優勢，專案測驗費僅1550元，協助從容應對未來升學挑戰。詳情請上網查詢。