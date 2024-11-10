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▲網紅宛宛兒因為帶著坐輪椅的奶奶，遭到uber司機拒載，讓她痛心發文。（圖／宛宛兒Threads）

▲網紅宛宛兒的奶奶對於被拒載感到很失落。（圖／宛宛兒Threads）

知名網紅宛宛兒因分享搞笑影片和大膽作風而吸引大批粉絲，近日她在社群平台上發文表示，自己帶著行動不便的奶奶外出，卻因為需要輪椅服務，連續兩次被Uber司機拒載，因此等了數十分鐘都叫不到車，感到又難過又憤怒，奶奶還失落地說：「以後不要帶我出門好了，好麻煩。」讓她超心疼。宛宛兒發文指出，當時她在Uber叫車時註明需要輪椅空間，然而司機抵達現場後，看到輪椅需求便直接取消訂單。這樣的情況接連發生，她直呼Uber司機的行為「非常不友善」，並表示自己非常生氣且難過，認為服務應該友善對待所有乘客。這次出門經歷讓宛宛兒的奶奶十分失落，還用傷心的語氣對她說：「以後不要帶我出門好了，好麻煩。」宛宛兒聽到奶奶的心聲後感到自責又無奈。網友們的留言紛紛湧入，難過表示聽到奶奶的話讓人心碎，還有人稱自己也曾遇過類似情況，也有人建議她考慮可以用「呼叫小黃」，有很多需求可選。宛宛兒以在社群平台發布搞笑影片爆紅，因亮麗外型和活潑性格累積大量粉絲。她經常分享生活點滴，特別重視與家人的互動，也時常參與公益活動，展現親切又正面的形象。