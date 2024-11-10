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日本職棒選手佐佐木朗希即將透過入札制度（Posting System）轉會至美國職棒大聯盟（MLB），後續各隊爭奪戰和所開出的合約價碼，受到外界矚目。根據《日刊體育》報導，佐佐木選擇經紀公司巨頭「Wasserman」知名經紀人Joel Wolfe代理，後者過去也經手過多名日本球員在MLB的合約，包括達比修有、鈴木誠也、千賀滉大和山本由伸等人。以目前的制度規定，年齡在25歲以下或未滿職業生涯6年的海外選手，其簽約金受到限制，最多約為700萬美元，並從得從小聯盟開始打起，只有在升至大聯盟後，才可獲得最低保證年薪76萬美元。這讓外界對佐佐木現在選擇投身MLB產生了一些不同看法，部分人支持他的夢想，但也有人認為若再等2年，他可以獲得更優厚的合約條件。佐佐木朗希最終在眾多王牌經紀人中，選擇了Joel Wolfe，過去他也經手了達比修有、鈴木誠也、千賀滉大和山本由伸等人的合約，旗下球員還有Nolan Arenado和Tyler Glasnow。山本由伸在25歲時透過相同制度轉會洛杉磯道奇隊，與道奇隊簽下了史上最大的投手合約，達到12年3.25億美元（約合新台幣104.3億元）的價碼，這也成為佐佐木未來簽約的參考範例。