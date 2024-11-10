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▲葉珂（右）曾經和男友黃曉明的前妻Angelababy的合照。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明（右）與葉珂打得火熱，女方疑似已經懷孕。（圖／芒果撈小萌主微博）

▲黃曉明女友葉珂為爭議言論公開道歉，宣布退出網路世界。（圖／葉珂微博）

46歲大陸男神黃曉明和Angelababy（楊穎、baby）離婚2年半，他在9月中坦承與緋聞女友、小15歲網紅葉珂交往中，羨煞所有人，不過葉珂之後頻頻發表爭議言論，如分別評論伍佰、陶喆的歌「猥瑣」、「丟人」，近日又傳出拒絕墮胎、以懷孕為籌碼跟黃曉明要求2.7億人民幣（約12億新台幣）分手費，對於一連串消息，她終於發文否認、道歉，同時宣布退出網路。葉珂被大陸狗仔爆料懷上黃曉明的孩子，傳出兩人完成結婚登記，後來，女方在直播批評台灣搖滾天王伍佰的歌曲「猥瑣」、陶喆、蔡依林的婚禮熱門曲〈今天你要嫁給我〉「很丟人」，還說在學校上廁所「很粗魯」等令人譁然的發言，招致各方批判。對此，葉珂今（10）日在微博發文：「非常誠懇地給大家道歉，最近一些媒體的不實言論和自己過往的一些言論，占用了公共資源，給大家代來了不好的影響，真的很抱歉。」澄清這兩個月傳出要求天價撫養費、上名媛培訓班等傳聞都不符實，請相關媒體不要再傳播謠言，例如她沒有說過前夫出軌等原則性問題，盼望兩方各自安好。葉珂最後說：「這些天也對自己進行了反思，意識到自己有很多不足，以前不是公眾人物，以後也不會是，平凡人只想回歸平穩安靜的生活。」同時又宣布「現因身體不適和家人原因，决定退出網絡。再次給大家道歉，希望大家一切都好，平安順利！」