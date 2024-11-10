在YouTube圈因為崇尚「極簡主義」而出名的網紅NanaQ，日前才公開認愛素人男友Henry，沒想到僅過不到一週兩人就官宣分手，NanaQ還在網路上每天更新自己的失戀日常，不過她昨（9）日卻突然在IG拋出震撼彈，收到與前任交往過的女生私訊：「我很訝異受到同等對待的女生不只一位。」揭開渣男分手內幕，更喊道要粉絲告訴自己避免遇到渣男的方法，最後還感嘆：「好像還是免不了遇到XX。」
NanaQ慘吞速食愛情 男友Henry喊：早想分開
回顧NanaQ整段「速食愛情」，她日前才公開交了男友，更大方曝光與對方的甜蜜日常，沒想到對外宣布戀情才過沒幾天，NanaQ便再度於社群發聲，表示兩人已經分開：「才剛被恭喜，就馬上被分手，好難過。」引發軒然大波。
事後男友Henry在Threads上發文，坦言早在和NanaQ公開認愛前幾天，他就已經起了分手的想法：「在交往新聞出來前幾天，就已經有想分手的念頭。」更表示自己有繼續嘗試磨合的想法，只是天不從人願，沒想到慘被網友罵翻：「早想跟她分手了，但卻不提，直到公開後秒分手，還出來發文」、「他怎麼不早點分手，人家公開才分手？」
遭受同等對待女性不只1位 NanaQ嘆：免不了遇到XX
而NanaQ近日也不斷在社群上更新自己的失戀日常，昨天更是拋出震撼彈，表示近期收到許多訊息和留言，不只有酸民，還有和前任交往過的女孩子：「我很訝異受到同等對待的女生不只1位，也很訝異她們居然私訊我，要說出這些事情是很不容易是需要勇氣的。」不過話鋒一轉便表示自己不會爆料出來，「那沒有意義。」但也難過表示：「覺得自己已經算是頭腦很清晰的女生了，但好像還是免不了遇到XX。」最後更和網友跪求避免遇到渣男的方法。
NanaQ動態全文：
跟大家說聲抱歉
最近訊息留言太多了
沒辦法一一回覆
對不起
有來自惡意的網友
還有總是支持我的你
還有跟前任一起去吃的豬腳飯老闆
還有跟前任一起去咖啡廳畫畫隔壁桌的客人
還有與前任交往過的女生…
我很訝異受到同等對待的女生不只一位
也很訝異她們居然私訊我
要說出這些事情是很不容易是需要勇氣的
我不能說我們都是受害者
畢竟跟誰交往是我自己的選擇
我也不打算爆料
那沒有意義
大家給的建議娜娜都有聽進去
覺得自己已經算是頭腦很清晰的女生了
但好像還是免不了遇到XX
以後怎麼辦？
有曖昧對象先給你們審核嗎？
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回顧NanaQ整段「速食愛情」，她日前才公開交了男友，更大方曝光與對方的甜蜜日常，沒想到對外宣布戀情才過沒幾天，NanaQ便再度於社群發聲，表示兩人已經分開：「才剛被恭喜，就馬上被分手，好難過。」引發軒然大波。
事後男友Henry在Threads上發文，坦言早在和NanaQ公開認愛前幾天，他就已經起了分手的想法：「在交往新聞出來前幾天，就已經有想分手的念頭。」更表示自己有繼續嘗試磨合的想法，只是天不從人願，沒想到慘被網友罵翻：「早想跟她分手了，但卻不提，直到公開後秒分手，還出來發文」、「他怎麼不早點分手，人家公開才分手？」
遭受同等對待女性不只1位 NanaQ嘆：免不了遇到XX
而NanaQ近日也不斷在社群上更新自己的失戀日常，昨天更是拋出震撼彈，表示近期收到許多訊息和留言，不只有酸民，還有和前任交往過的女孩子：「我很訝異受到同等對待的女生不只1位，也很訝異她們居然私訊我，要說出這些事情是很不容易是需要勇氣的。」不過話鋒一轉便表示自己不會爆料出來，「那沒有意義。」但也難過表示：「覺得自己已經算是頭腦很清晰的女生了，但好像還是免不了遇到XX。」最後更和網友跪求避免遇到渣男的方法。
NanaQ動態全文：
跟大家說聲抱歉
最近訊息留言太多了
沒辦法一一回覆
對不起
有來自惡意的網友
還有總是支持我的你
還有跟前任一起去吃的豬腳飯老闆
還有跟前任一起去咖啡廳畫畫隔壁桌的客人
還有與前任交往過的女生…
我很訝異受到同等對待的女生不只一位
也很訝異她們居然私訊我
要說出這些事情是很不容易是需要勇氣的
我不能說我們都是受害者
畢竟跟誰交往是我自己的選擇
我也不打算爆料
那沒有意義
大家給的建議娜娜都有聽進去
覺得自己已經算是頭腦很清晰的女生了
但好像還是免不了遇到XX
以後怎麼辦？
有曖昧對象先給你們審核嗎？