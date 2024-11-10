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▲NanaQ在IG上表示收到前任前女友私訊，訝異遭受同等對待的女生不只1位。（圖／IG Nanaq1111、NanaQ YouTube）

在YouTube圈因為崇尚「極簡主義」而出名的網紅NanaQ，日前才公開認愛素人男友Henry，沒想到僅過不到一週兩人就官宣分手，NanaQ還在網路上每天更新自己的失戀日常，不過她昨（9）日卻突然在IG拋出震撼彈，收到與前任交往過的女生私訊：「我很訝異受到同等對待的女生不只一位。」揭開渣男分手內幕，更喊道要粉絲告訴自己避免遇到渣男的方法，最後還感嘆：「好像還是免不了遇到XX。」回顧NanaQ整段「速食愛情」，她日前才公開交了男友，更大方曝光與對方的甜蜜日常，沒想到對外宣布戀情才過沒幾天，NanaQ便再度於社群發聲，表示兩人已經分開：「才剛被恭喜，就馬上被分手，好難過。」引發軒然大波。事後男友Henry在Threads上發文，坦言早在和NanaQ公開認愛前幾天，他就已經起了分手的想法：「在交往新聞出來前幾天，就已經有想分手的念頭。」更表示自己有繼續嘗試磨合的想法，只是天不從人願，沒想到慘被網友罵翻：「早想跟她分手了，但卻不提，直到公開後秒分手，還出來發文」、「他怎麼不早點分手，人家公開才分手？」而NanaQ近日也不斷在社群上更新自己的失戀日常，昨天更是拋出震撼彈，表示近期收到許多訊息和留言，不只有酸民，還有和前任交往過的女孩子：「我很訝異受到同等對待的女生不只1位，也很訝異她們居然私訊我，要說出這些事情是很不容易是需要勇氣的。」不過話鋒一轉便表示自己不會爆料出來，「那沒有意義。」但也難過表示：「覺得自己已經算是頭腦很清晰的女生了，但好像還是免不了遇到XX。」最後更和網友跪求避免遇到渣男的方法。跟大家說聲抱歉最近訊息留言太多了沒辦法一一回覆對不起有來自惡意的網友還有總是支持我的你還有跟前任一起去吃的豬腳飯老闆還有跟前任一起去咖啡廳畫畫隔壁桌的客人還有與前任交往過的女生…我很訝異受到同等對待的女生不只一位也很訝異她們居然私訊我要說出這些事情是很不容易是需要勇氣的我不能說我們都是受害者畢竟跟誰交往是我自己的選擇我也不打算爆料那沒有意義大家給的建議娜娜都有聽進去覺得自己已經算是頭腦很清晰的女生了但好像還是免不了遇到XX以後怎麼辦？有曖昧對象先給你們審核嗎？