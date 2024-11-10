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美國第47任總統大選結果揭曉，由美國共和黨總統候選人川普（Donald J. Trump）當選，而過去其多次強調台灣要繳保護費，前立委邱毅表示，川普曾在專訪提及軍費要佔GDP的10%，保守計算就是台幣2兆5千億元，單單這筆錢，台灣就絕對付不出來，此外還有台積電變「美積電」、買波音客機，而這些亂七八糟的費用，統統也算入保護費，直言真不敢再算下去，台灣完蛋了，照這樣看，台灣一定會被川普榨乾，然後一腳踹開成為棄子。邱毅表示，川普在大選期間強調台灣要多交保護費，到底川普心中想的保護費是什麼？很多人第一時間都想到是軍費，因為川普過去在媒體專訪時提到軍費要佔GDP的10%，保守計算就是2兆5千億元台幣，而單單這筆錢，台灣就絕對付不出來，然而川普的胃口大，保護費還不止軍費。邱毅說，最近川普一再提到台積電要全數移到美國，變成美積電，且不止台積電，連上游的供應商也要去美國，否則是60%的高關稅伺候，而台積電單在亞利桑那州的第一個廠，就投入400多億美元，川普現在要台積電去美國搞6個廠，而且不止亞利桑那，德州也要，俄亥俄州也要，好像連佛州也在爭取。邱毅說，禍不單行，川普還未上任，他的團隊就傳出要台灣投入40億美元，買波音長程客機，這也算是一種保護費，台灣是沒有權利拒絕的，另外交部長林佳龍在立法院說急了，脫口稱總統賴清德成立的防衛靱性委員會，是美國指示要成立，目的就是搞全民皆兵，搞出40萬民兵，這些亂七八糟的費用，統統也算入保護費。邱毅直言，真不敢再算下去了，台灣完蛋了，照這樣看，台灣一定會被川普榨乾，然後一腳踹開，台灣成為棄子，所以日籍學者小笠原欣幸稱，川普當選，對台灣就是一場惡夢，看來還真有道理。