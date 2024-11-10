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▲畇二首度發行寫真集「畇許曖昧：畇二Yuner.22」，今（10）日舉辦簽書會。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲畇二（中）跟隨Passion Sisters其他成員腳步發行寫真集，好隊友們現身站台。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員畇二外型可愛，擁有古靈精怪個性，在隊內擁有超高人氣，近來首度發行寫真集「畇許曖昧：畇二Yuner.22」，今（10）日舉辦簽書會，現場人潮絡繹不絕，人山人海，畇二也自爆這次拍攝寫真突破自己的尺度，還會在休息室換衣服脫到剩內衣褲，笑說自己全身最滿意的部分就是蜜桃臀。畇二跟隨Passion Sisters其他成員腳步發行寫真集，好隊友們現身站台，分享自己過去拍攝寫真的經驗，她也被爆料會在休息室全裸，由於內褲款式太可愛，還會被問是在哪買的，對此，她也解釋，其實只是在休息室換衣服比較沒有設防，因為全部都是女生，不會特別遮遮掩掩，直接脫衣服自然就會露出內褲，被問到是否有上空，她也笑著澄清：「還是會遮一下，不會到全裸啦！」第一次出寫真集，加上隊內的前輩們都很優秀，畇二確實有感受到壓力，一開始開拍時還沒什麼感覺，要發文公布消息前一天卻失眠，還焦慮問經紀人應該怎麼辦，在發文前做了很多心理建設，最後鼓起勇氣才發布，她坦言，這次的尺度有比較大，自己過去最多只能接受到穿比基尼，拍攝時也曾猶豫擔心，所幸後來的成品都很好看。近來李多慧因為被跟蹤騷擾，不堪其擾報警處理，對此，畇二透露自己沒有碰過類似情況，但她都自己開車，會特別注意自己的車牌號碼，停車時也會停在比較遠的地方，而先前同隊韓籍隊友邊荷律身體出現狀況，她坦言自己平常也特別注重身體健康，會多吃健康食品和早睡，保養的部分，身材纖瘦的她不會特別減肥，倒是很喜歡擦乳液，保持白嫩肌膚。畇二前陣子自爆想引退，她表示自己每年都會這麼想，但其實還是會捨不得，都只是在開玩笑說要離開，「明年還是會留下來。」儘管會職業倦怠，她也會透過和朋友出去，或是看一些選秀節目來放鬆，之後不僅跳啦啦隊，她也慢慢想朝主持實境節目的方向邁進。