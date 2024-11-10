韓籍啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型、直率性格，跳舞時的強大魅力更是讓她圈粉無數，被譽為「啦啦隊天花板」，近來她展開騎車環島計畫，沒想到卻被跟蹤，甚至一路跟到她的三重租屋處，並以手機偷拍，讓李多慧嚇到在臉書發文喊：「真的不敢回家。」警方介入調查後，李多慧今（10）日在新北市婦幼警察隊召開記者會，首度現身回應，忍不住情緒潰堤：「真的很害怕。」
李多慧現身北市婦幼警察隊，全身包緊緊，沒了平時的活潑開朗，戴上戴棕色口罩和黑色帽子，記者希望她將口罩拿下，她只能道歉，透露無法露臉，她也還原當時情況，自己在環島結束後發現有人一路跟蹤她回家，是在下車去超商時發現對方一直拿手機對著他們拍照，被問到當下是否感到很害怕，她忍不住情緒潰堤，頻頻拭淚。
李多慧無奈表示，「台灣是我第二個故鄉，但這次環島結束感覺非常害怕，我覺得很難過，不好意思，現在還是會覺得怕怕的。」她坦言事件稍微落幕後會想要搬家，過去在韓國也曾被跟蹤過，這次決定站出來報警是因為不希望有類似的事情再度發生，身邊的隊友也有主動關心她，這是她第一次來警局，「讓粉絲擔心很抱歉，很感謝大家關心，不想再來一次警察局，希望這種事不要再發生了。」
而新北市婦幼警察隊隊長劉家次也表示，目前警方已經三重分局已經鎖定行為人，接下來會根據筆錄內容將對方查緝到案，同時加強李多慧住家附近的巡邏，以保障她的安全，直指對方已經觸犯跟蹤騷擾防治法，會先通知行為人，開書面告誡，若是違反才會申請保護令，違反保護令有三年以下有期徒刑，他透露由於李多慧也有提出刑事告訴，這部分之後會移送地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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李多慧無奈表示，「台灣是我第二個故鄉，但這次環島結束感覺非常害怕，我覺得很難過，不好意思，現在還是會覺得怕怕的。」她坦言事件稍微落幕後會想要搬家，過去在韓國也曾被跟蹤過，這次決定站出來報警是因為不希望有類似的事情再度發生，身邊的隊友也有主動關心她，這是她第一次來警局，「讓粉絲擔心很抱歉，很感謝大家關心，不想再來一次警察局，希望這種事不要再發生了。」
而新北市婦幼警察隊隊長劉家次也表示，目前警方已經三重分局已經鎖定行為人，接下來會根據筆錄內容將對方查緝到案，同時加強李多慧住家附近的巡邏，以保障她的安全，直指對方已經觸犯跟蹤騷擾防治法，會先通知行為人，開書面告誡，若是違反才會申請保護令，違反保護令有三年以下有期徒刑，他透露由於李多慧也有提出刑事告訴，這部分之後會移送地檢署偵辦。
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