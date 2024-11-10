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▲李多慧今（10）日在新北市婦幼警察隊召開記者會，首度現身回應跟蹤風波。（圖／記者李政龍拍攝）

▲新北市婦幼警察隊隊長劉家次強調目前三重分局已經鎖定跟蹤李多慧的女子。（圖／記者李政龍拍攝）

韓籍啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型、直率性格，跳舞時的強大魅力更是讓她圈粉無數，被譽為「啦啦隊天花板」，近來她展開騎車環島計畫，沒想到卻被跟蹤，甚至一路跟到她的三重租屋處，並以手機偷拍，讓李多慧嚇到在臉書發文喊：「真的不敢回家。」警方介入調查後，李多慧今（10）日在新北市婦幼警察隊召開記者會，首度現身回應，忍不住情緒潰堤：「真的很害怕。」李多慧現身北市婦幼警察隊，全身包緊緊，沒了平時的活潑開朗，戴上戴棕色口罩和黑色帽子，記者希望她將口罩拿下，她只能道歉，透露無法露臉，她也還原當時情況，自己在環島結束後發現有人一路跟蹤她回家，是在下車去超商時發現對方一直拿手機對著他們拍照，被問到當下是否感到很害怕，她忍不住情緒潰堤，頻頻拭淚。李多慧無奈表示，「台灣是我第二個故鄉，但這次環島結束感覺非常害怕，我覺得很難過，不好意思，現在還是會覺得怕怕的。」她坦言事件稍微落幕後會想要搬家，過去在韓國也曾被跟蹤過，這次決定站出來報警是因為不希望有類似的事情再度發生，身邊的隊友也有主動關心她，這是她第一次來警局，「讓粉絲擔心很抱歉，很感謝大家關心，不想再來一次警察局，希望這種事不要再發生了。」而新北市婦幼警察隊隊長劉家次也表示，目前警方已經三重分局已經鎖定行為人，接下來會根據筆錄內容將對方查緝到案，同時加強李多慧住家附近的巡邏，以保障她的安全，直指對方已經觸犯跟蹤騷擾防治法，會先通知行為人，開書面告誡，若是違反才會申請保護令，違反保護令有三年以下有期徒刑，他透露由於李多慧也有提出刑事告訴，這部分之後會移送地檢署偵辦。