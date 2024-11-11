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▲根據MLB日本官網報導，大都會隊老闆Steve Cohen準備和Soto經紀人波拉斯（Scott Boras）會面，展現誠意，道奇隊也有意願爭奪。（圖／美聯社／達志影像）

美國大聯盟球隊洛杉磯道奇（Dodgers）在自由市場（FA）中積極尋求引進知名外野手Juan Soto，根據最新報導，他們在佐佐木朗希爭奪戰中也處於領先地位，而之所以有這樣豐厚的資金，也是因為大谷翔平超級合約大部分薪資延後支付。Soto是自由市場上備受矚目的球員，許多球隊都對他展現出濃厚興趣，而大財團支持的紐約大都會（Mets）和紐約洋基（Yankees）被視為他的主要競爭者。大都會和洋基的老闆分別計劃親赴南加州，與Soto的經紀人波拉斯進行交涉。而在「紐約之爭」的主旋律中，西岸的道奇隊也加入競爭行列。道奇隊的外野手陣容面臨一些變動，Mookie Betts可能回到內野位置，因此如果Soto加盟，他將成為外野的主要力量。美國媒體指出，道奇在面對紐約兩支球隊的財力競爭下，仍然非常積極地爭取索Soto的加盟。此外，道奇也對釀酒人隊的內野手Willy Adames和日本投手佐佐木朗希表現出興趣。而大谷翔平此前的「遞延合約」，成為道奇目前補強的資金來源之一。根據合約內容，大谷將10年7億美元的大部分薪資延後支付，為道奇節省了當前的補強資金，讓他們能夠競逐Soto、Adames等頂級球員。若成功簽下兩人，媒體認為道奇將成為再度角逐世界大賽的有力競爭者；而如果佐佐朗希木也加入，則可組成包括大谷、山本由伸、Tyler Glasnow在內的強力輪值陣容。