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美國總統大選結束，前總統川普（Donald Trump）確定重返執政，這也推動比特幣價格的持續上升，最新數據顯示比特幣價格在今（10）日突破79000美元，再度刷新歷史紀錄，而幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）則呼籲投資人要做好風險管理，「不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡」。美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選，市場普遍預期這意味著接下來對加密資產更為友好的監管環境，《彭博社》數據指出，川普當選後，貝萊德（BlackRock）旗下的iShares Bitcoin Trust（IBIT）基金吸引了大量資金流入，單日淨認購額高達11億美元，顯示市場對加密資產的需求顯著增加，同時各大加密貨幣交易所的用戶登入量激增，較過去六個月增長300%。以太幣等其他主流加密貨幣也出現上漲，其中以太幣價格突破3,150美元，達到近三個月新高。摩根大通在週四（7）的報告中也指出，共和黨勝選及川普對數位資產的支持政策或將推動比特幣價格進一步攀升，預期未來八週內比特幣仍將持續看漲。幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）對此則在社群平台X上提醒投資人要做好風險管理，並表示面對市場高低點波動時，應謹慎控制投資比例，不要將所有資金投入同一資產，以避免過度貪婪帶來的風險。