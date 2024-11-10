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啦啦隊女神李多慧9日環島返家時遭不明男子跟蹤，事後也臉書PO文訴說委屈，今（10）日下午2時許，李多慧現身新北市警局婦幼隊提告《跟蹤騷擾防制法》（下稱跟騷法），稍早受訪時更一度落淚。《跟騷法》明定，實行跟蹤騷擾行為者，得處1年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金，如果攜帶凶器，加重處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金。李多慧日前剛結束環島5天騎車行程，昨天晚間拖著疲累身體返回台北市後準備要回家休息，但途中卻發現有1輛白色轎車沿路跟隨李多慧團隊拍攝，一直跟到李多慧三重住家附近。李多慧為確認該車是不是真的在跟隨，於是在家附近繞了多圈，赫然發現該車仍持續跟隨。李多慧直呼，雖然自己是公眾人物，但也有需要休息的時候，這樣的行為，已經侵犯到團隊的隱私與生活了。雖然我真的很喜歡在台灣工作、在台灣遇到的一切與收穫，「但是我想也許我該考慮搬家，我需要一個真正能休息的地方。」下午更直接前往新北市警局婦幼隊提告《跟騷法》。《跟騷法》自2022年6月1日上路，並列出8大類跟蹤騷擾的樣態，包含監視他人行蹤、盯哨守候尾隨、對特定人警告威脅嘲弄辱罵、利用網際網路對特定人進行干擾、要求約會或其他追求行為、對特定人寄送文字、圖畫、聲音或影像、向特定人出示有害其名譽的訊息或物品、未經同意訂購物品或服務等均入列等。《跟騷法》明定，警察機關受理跟蹤騷擾案件，應立即開始調查，並製作書面紀錄，告知被害人得行使的權利及服務措施。而經調查後認為行為人有犯罪嫌疑，應予書面告誡。為書面告誡2年內行為人若再犯，被害人、警察、檢察官得向法院聲請保護令。《跟騷法》明定，保護令有效期間最長為2年，自核發時起生效，保護令有效期間屆滿前，法院得依被害人聲請或依職權撤銷、變更或延長，延長保護令的有效時間每次不得超過2年，且在法院裁定前，原保護令不失其效力。另《跟騷法》罰則部分，跟蹤騷擾是告訴乃論罪，實行跟蹤騷擾行為者，得處1年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金；如有攜帶凶器，加重處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金；違反保護令者，得處3年以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣30萬元以下罰金。