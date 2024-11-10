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民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，上週被檢廉約談後，連續2天在臉書發文，公布夫妻倆9年約6400萬元薪資收入，並為柯文哲被指為「貪污犯」感到不服。對此，民進黨北市議員林延鳳分析，陳佩琪頻頻發文，可能就是來自反洗錢律師的建議，而且目的是以檯面上的薪資收入切割柯文哲檯面下所收受的政治獻金等金流，表達自己完全不知情。陳佩琪昨發臉書為丈夫柯文哲喊冤，強調他在台北市長任內的特支費都用來當成獎金發給員工，出入都以單車、捷運跟步行的「BMW」。今天她再發文公布2015年到2023年夫妻倆的收入總額，並稱是每年報稅留下憑據所抄錄。民進黨北市議員林延鳳認為，陳佩琪在接受檢廉約談前，就在立委黃珊珊陪同下找反洗錢律師諮詢，約談後又連續2天發文，不顧恐怕踩到「偵查不公開」的紅線，以及公開串證的疑慮，這可能都是來自反洗錢律師的專業建議。林延鳳剖析陳佩琪的發文目的，很可能是要以檯面上的薪資所得，凸顯她對柯文哲檯面下收的政治獻金等金流都不知情，「這樣意圖想要保住她自己以及三名子女未來面對洗錢可能會被轉為被告的疑慮，所以她的動機是非常可疑的」。