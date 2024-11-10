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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案將被延押至明年初，對此其妻陳佩琪昨日再貼文為丈夫喊冤，認為柯被說成是見錢眼開、收受賄絡的貪污犯，根本是在羞辱與毀滅他，為此表達強烈的抗議心聲，今（10）日再公布夫妻10年間收入總額，對此歌王黃大煒女友Vicky留言苦勸，案件偵辦中實在不應該發文爆料，別再使悲情牌，「因為妳，更加不悲了」，希望陳佩琪多忍耐，也別再發言增添事端，「只有柯能說清楚的事，請妳別再把家事當公事公開了好嗎？」對於陳佩琪繼昨日替柯文哲喊冤後，今日再公布夫妻10年間收入總額，歌王黃大煒女友Vicky則在下方留言，強調偵查不公開，且案件已正由檢調廉單位偵辦中，奉勸陳實在不應該繼續發文自爆料，此時此刻她深感同情，但公私界線不清，尤其柯文哲以清廉自居，經發現包括自開公司（人頭）等等無法被認同的相關行為，本就應該徹底調查釐清，勿枉勿縱。Vicky說，若柯P是清白，那麼請讓檢調廉清查，早日破案，若有冤案受迫害，「我們也不是白痴，自會支持悍衛公平正義」，也坦言所有的爭議不斷，陳佩琪也有責任，市長夫人或黨主席夫人都不應如此高調，法律社會道德觀念都應謹守，「別再使悲情牌，因為妳，更加不悲了！」Vicky表示，包括民眾黨應團結一致，調整內部混亂局面，也千萬別拿國民兩黨比較，因為柯能被接受是因為要跨越兩黨不是嗎？最後重申希望陳佩琪多忍耐，別再發言增添事端，只有柯能說清楚的事，「請妳別再把家事當公事公開了，好嗎？加油！」