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克里夫蘭騎士開季打出11連勝，昨天還打爆金州勇士，這一季他們的好表現，隨著戰績連勝不止，也開始受到外界關注。球隊新任主帥Kenny Atkinson是之前勇士的助理教練，他本季將勇士體系的部分優點帶來這支球隊。勇士明星大前鋒Draymond Green昨日受訪時也表示：「他們用我們的打法來擊敗我們。」「我覺得他們只是用我們多年來戰勝其他球隊的方式擊敗了我們。」Green賽後受訪時表示，騎士採取了大量跑動、更多的傳球、轉移球的打法，藉此創造出高質量的投籃機會，使進攻更難預測，這也是勇士多年來在進攻端很重視的指導原則，「這都是我們多年來一直倡導的，而他們就是用這個方式擊敗了我們。」NBA記者Jason Lloyd在文中指出，騎士這一季在進攻端有更多配合和細微的動作，以創造更好的投籃機會，「騎士隊開始在中場附近設置掩護，以破壞勇士隊出色的防守，並在籃下創造輕鬆的空拋球得分機會。他們已經從一支嚴重依賴擋拆的球隊，轉變為一支可以從場上各個角落殺傷對手的球隊。他們當晚拿下136分，最好的球員Donovam Mitchell全場13投4中，只得到12分。他們的進攻是如此有多樣性，因此不需要全靠他。」Kenny Atkinson過去除了在勇士擔任助教之外，也曾執教過布魯克林籃網隊，但那時候他還不擅長和陣中球星們溝通，但是這部份的問題已經改善不少，Jarrett Allen和Caris LeVert則都是他在籃網時執教過的球員。Atkinson透過提升場上的進攻節奏，加快比賽速度，解決半場進攻的空間問題，從而避免面對Evan Mobley和Allen同時在場時禁區過於壅擠的情況。不過接下來的問題是，隨著賽季深入，他們能夠維持這樣的水準多久。