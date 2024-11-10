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▲FEniX承隆表示和Who Cares胡凱兒合作很開心，自己以前就很喜歡他們的歌曲。（圖／記者朱永強攝）

▲FEniX承隆（右一）和偶像合作表演，成員們竟然都沒來看。（圖／台東縣政府提供）

「挺音樂! 音樂靠山計畫」打造的音樂活動—「揪音秘」，今（10）日在Legacy Taipei登場，演出陣容包括FEniX、林潔心、Who Cares胡凱兒、粗大Band、阿橘Ahh G，其中Who Cares胡凱兒和FEniX承隆還有合作舞台，《NOWnews今日新聞》在現場訪問到承隆，他坦言從高中就有在聽Who Cares胡凱兒的歌曲，能夠一起合作讓他感到超開心，不過由於FEniX的演出在晚上，團員竟然都沒有提早來看他，他吐槽：「他們還在睡覺吧？」承隆在訪問中提到，這次能和Who Cares胡凱兒合作，讓他覺得很不可思議，因為自己高中也有玩樂團，而在玩樂團時期就非常喜歡他們，合作的歌曲也是他在當時最喜歡他們的曲目之一。他也透露平常在FEniX的表演，和在樂團的演出很不一樣，在樂團更有自己的空間去發揮，雖然性質不太一樣，但是兩種都很好，如果接下來還有和別人合作的機會，他許願希望可以跟坤達合作，因為他是他們的楷模兼學習對象，相信如果成真的話，粉絲們應該也會很開心。由於Who Cares胡凱兒和承隆的合作舞台是在下午5點左右，FEniX則是在晚上8點才會壓軸登場，難得在外單打獨鬥和別人合作，團員們竟然都沒有來看他？他笑說：「他們還在睡覺吧？或應該還在妝髮啦！」因為合作表演時間比較早，不過團員們都很鼓勵彼此去發展一些各自的長處，如果是其他人有個別活動，成員們也都會給予支持。最後他不忘宣傳，FEniX新專輯將在11月11日開始預購，希望大家可以多多關注他們的新歌。