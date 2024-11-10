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美國前總統川普即將再次重返執政，當局正在討論如何處理川普所涉刑事案件，其中美國司法部就針對競選期間刺殺未遂案進行指控，稱是伊朗下令暗殺；對此，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）回擊表示美方的指控絕非事實，還說美方指控是「杜撰出來的三流喜劇」。美國司法部指控伊朗伊斯蘭革命衛隊策劃刺殺前總統川普，伊朗外交部長阿拉奇對此就稱美方的指控純屬「編造」，形容這是一部「三流喜劇」，同時也呼籲美國與伊朗之間應優先建立互信，以解決當前的敵對局勢，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）同樣稱這項指控是「可惡的陰謀」，意在使美伊關係更為複雜。阿拉奇在回應中強調，伊朗尊重美國人民的選擇，並認為雙邊關係的改善需以互相尊重為基礎。他重申，伊朗的政策並不包括發展核武，但這是基於宗教教義及國家安全的評估做出的決定，同時也強調建立互信並非單方面的努力，而需要雙方共同付出。伊朗內部專家與分析人士則認為，雖然美國與伊朗想要恢復外交關係仍有難度，但在川普上任後，能夠緩解兩國之間的緊張局勢並非不可能。美國司法部此前表示，伊朗一名51歲的男子沙克里（Farhad Shakeri）受革命衛隊指示，策劃針對川普的暗殺行動，該計劃於去年9月展開，並遭到聯邦調查局（FBI）成功挫敗。根據美國檢方的說法，沙克里計劃在美國境內監視並暗殺川普，而伊朗方面願意為此支付高達150萬美元的酬勞。司法部指出，沙克里目前位於伊朗，未被逮捕，並在過去多次與美方聯繫，試圖爭取他所涉案件中的一名同夥減刑。此外，訴狀還顯示，沙克里被伊朗革命衛隊指派在紐約跟蹤與暗殺另一名伊朗裔美國籍記者阿里納賈德（Masih Alinejad），並以此作為威脅伊朗流亡人士的手段。阿里納賈德在接受美聯社訪問時強調，她多次面臨暗殺威脅，並呼籲美國政府加強對流亡伊朗人士的保護措施。