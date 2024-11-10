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民眾黨主席柯文哲涉京華城案將被延押至明年初，其妻陳佩琪近日再出招，繼昨日發文為丈夫喊冤外，更公布夫妻倆10年來收入總額，並自曝「這是在11月7日那天被叫去問話所講的部分內容」。對此律師黃帝穎表示，陳佩琪此舉將造成柯文哲兩大法律後果，首先是陳佩琪帳目為對照組，柯文哲私帳將遭司法認定為犯罪所得；其次是陳佩琪二度公開偵查內容，涉隔空串證，「構成柯文哲延押事由」。對於陳佩琪再度公開偵訊內容，黃帝穎表示，將造成柯文哲兩大法律後果，首先是陳佩琪帳目為對照組，柯文哲私帳將遭司法認定為犯罪所得。陳佩琪公開柯文哲家庭10年所得，凸顯柯文哲私帳中沈慶京1500萬元及謝國樑承認的200萬元等收入，與陳佩琪所列帳目有鉅額差距。黃帝穎說，柯文哲私帳沈慶京1500萬元已被法院裁定認屬「部分賄賂」，其餘未呈現在陳佩琪帳目「對照組」的柯文哲私帳鉅款，將被檢方及法院認屬收賄罪、財產來源不明罪或違反《政治獻金法》等犯罪所得。黃帝穎說，其次是陳佩琪二度公開偵查內容，涉隔空串證，構成柯文哲延押事由，連續二日公開偵查中開庭作證內容，「隔空串證是在押被告延長羈押的事由」。