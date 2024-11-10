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▲粗大Band成員由（左起）鼓手倪倪、吉他手建龍、貝斯手羊羊、主唱老盧組成。（圖／記者朱永強攝）

▲Who Cares胡凱兒由兩位吉他手（上左起）方文、嘉恩，以及（下左起）鼓手小布、主唱浩澤、貝斯手廷曜組成。（圖／記者朱永強攝）

▲阿橘日前前往日本福岡表演，她透露日本樂迷和台灣樂迷的在觀看表演時的反應有些不同。 （圖／記者朱永強攝）

「揪音秘」今（10）日在Legacy Taipei舉辦，現場集結超多實力派樂團和歌手，包括FEniX、林潔心、Who Cares胡凱兒、粗大Band、阿橘Ahh G等人，《NOWnews今日新聞》現場直擊訪問，粗大Band驚爆樂團也有站位規則，吉他手建龍不能站在貝斯手羊羊旁邊，原因竟是因為建龍太黑、羊羊太白！而Who Cares胡凱兒被問到有沒有想合作的對象，直接許願想跟周子瑜、aespa合作，團員們都打趣：「我們這樣是可以的嗎？」粗大Band由鼓手倪倪、吉他手建龍、貝斯手羊羊、主唱老盧組成，團名諧音梗「吃大便」，建龍笑說這是老盧和第一代團員所取的名字，其他三名後來加入的成員，雖然一開始有一點點排斥，但後來覺得這個名字太響亮，在網路上也很好搜尋，就接受了這個設定！身為樂團的他們，是否有像偶像一樣很講究站位？洋洋表示其實他們都很隨意，只有一點絕對要遵守，就是建龍不能站在自己的旁邊，因為建龍太黑、羊羊太白，笑說這是唯一的潛規則，建龍還透露雖然表演時有固定的站位，但其實他們的表演常常需要滿場跑，也會下台跑到觀眾旁。而11月時他們將會有新單曲上架，喊話希望大家多多支持。由主唱浩澤、貝斯手廷曜、鼓手小布、兩位吉他手方文和嘉恩組成的Who Cares胡凱兒，2018年成軍至今已經8年，連FEniX承隆都說自己從高中玩樂團時都在聽他們的歌，這次在「揪音秘」和FEniX承隆合作歌曲《菸癮》，對於對方的欣賞他們也感到很高興，直呼：「練團的時候他有說高中時練過我們的歌，沒想到有這麼誇張，謝謝承隆！」被問到還有沒有想跟誰合作，方文爆料嘉恩很想跟周子瑜合作，嘉恩也喊話：「想跟周子瑜合作」，雖然說完自己都忍不住心虛笑出來，但他說願意為她量身打造歌曲，廷耀雖然在嘉恩提到子瑜時忍不住扶額，但他也許願：「我想跟aespa合作」，但她們的舞太難了，廷耀表示自己不會跳。而目前他們最新的單曲《花季》已經在各大串流平台上架，12月22日在Zepp也有年度專場演唱會，票券已經售罄，可見人氣不是開玩笑的！阿橘音樂風格以 City Pop、 R&B、Neo Soul、Fusion、Disco、Funk 為主，也會去日本表演，剛從福岡回來的她，表示在表演結束後有許多日本當地的樂迷用IG私訊她、上傳她唱歌的影片並標註她，讓她感到很感動，過程中也認識了很多當地的樂團等等，一起互相交流，而她認為在日本、台灣演出最大的不同，就是觀眾的反應，台灣的聽眾非常熱情，日本樂迷則是會很專注欣賞表演，幾乎不太會用手機，每首歌結束後就會聽到很大的掌聲。阿橘在10月剛推出最新單曲《Cool but lonely》，和今年入圍過金曲獎新人的鄒序合作，喊話大家可以去聽聽看歌曲。