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交通部觀光署茂林國家風景區管理處整合南部的雲嘉南濱海、大西拉雅、屏東及高雄觀光圈，以及離島的澎湖觀光圈在11月8-10日於「山海仙境，嶼你潮起來」主題下，帶來豐富產業內涵，在華山文創園區帶來優質旅遊產品與國內外旅客分享、搶好康！三日總共吸引8萬人參與，現場買氣熱絡，讓大家認識更多南台灣及澎湖的優良好物，可見南部與離島觀光，廣受遊客青睞！活動期間亦舉辦業者媒合會（BtoB），邀請10家旅遊通路業者與伴手禮上架通路與在地20家以上業者與供應商媒合互動，為區域業者達到串聯與跨域整合契機，成熟業者與潛力業者「以大帶小」展示聯盟、共好的產業條件。時至秋季，市集日三天包括滿500元消費贈手作體驗、消費滿千抽盲盒以及一元起標特賣會等活動，吸引遊客駐足，並進一步了解優質業者與服務。舞台表演也不間斷，有在地弦樂團、原住民與客家風格的民謠吉他，以及來自澎湖的涼傘藝術團，帶來文化、知識與娛樂兼具的旅遊風情！「2024觀光區市集日」署長獎競賽活動，由神秘客評審選出「最佳設計獎」、「最佳美味獎」、「最佳伴手禮獎」、「最佳永續獎」，另由現場民眾票選「最佳人氣獎」。其中，本周「最佳設計獎」由來自屏東縣里港鄉店家「小雨果巧克力」獲選；「最佳人氣獎」包括高雄市美濃區店家「伍棧樓」、屏東縣東港鄉「味益食品」以及枋山鄉「村長的水果」最獲青睞！「最佳美味獎」、「最佳伴手禮獎」、「最佳永續獎」將在11月24日最後一場的北區觀光區市集日來宣布並頒獎。交通部觀光署周廷彰副署長在11月10日來到現場與遊客及業者夥伴同歡，並將「2024觀光區市集日」精神值星帶，交付給下一場中區市集日主辦單位參山國家風景區管理處，也歡迎大家11月15-17日再次蒞臨華山文創園區，包括竹竹苗、中彰、日月潭、大阿里山、大草嶺與金門特色商家及好物精彩登場，在現場買起來，支持台灣的觀光優質業者與物產。