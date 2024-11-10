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▲鼓鼓、大元首次一起出席活動，大元直呼：「好緊張！」（圖／記者李政龍攝）

▲▼A-lin（上圖右）、戴愛玲（上圖左）和品冠（下圖）都到場力挺陶喆，。（圖／記者李政龍攝）

陶喆巡演「𝐒𝐨𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐈𝐈台北站」來到今（10）日第2天，他同樣準備了3小時的精采表演要回饋歌迷。2場演出不只吸引2.2萬名樂迷到場，也有眾多星友到場支持，蕭敬騰也帶著老婆Summer一起露面，可以看到2人感情依舊甜蜜，蕭敬騰在拍照時，緊緊摟住Summer的肩膀，透露他們和陶喆私底下很熟，所以今天特別來觀摩，而被問到之後是否想站上大巨蛋，蕭敬騰表示：「想！」Summer也幫忙回應：「公司會安排。」蕭敬騰今天帶著Summer朝聖陶喆演唱會，透露他們私底下和陶喆關係很好，都會一起去吃飯，所以今天特別來觀摩對方攻蛋。被問到有沒有特別想聽什麼歌？他們也說，「沒有特別想聽什麼歌，隨便他想唱什麼都好。」至於他們前陣子才去蜜月，被問到玩回來的心情，2人強調那不算是蜜月，是和20幾個朋友出去一起玩，但平常回家就是2個人了。而被問到是否想唱大巨蛋？蕭敬騰先是給出肯定答案，接著Summer表示，「公司會安排。」另外，鼓鼓首次和大元一起露面，大元直呼：「很緊張，怕你們叫我們在現場啾一個」，也說現場沒有親下去，是因為想留給特別的時刻，像是婚禮。大元也透露，今天最想聽的是〈那個女孩〉，「這是我最喜歡的一首歌，不知道今天會不會唱」，鼓鼓則說，「𝐒𝐨𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫之前演唱會的音檔我從好幾年前就在聽，那時候知道可以復刻就很興奮，連對話我都倒背如流」，很想聽〈22〉、〈寂寞的季節〉。鼓鼓也說，自己從開始學習唱歌開始，他就是用陶喆的歌曲當作教材，平常也會用陶喆的歌開嗓，平常都會一直放陶喆的歌給大元聽，真的非常喜歡對方的作品。而除了蕭敬騰和Summer以及鼓鼓和大元之外，A-lin、戴愛玲、陳子鴻、蕭煌奇、J.Sheon、品冠、吳姍儒、關詩敏等星友也都到場支持，可以看出陶喆的好人緣。