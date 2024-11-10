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▲艾熙在《11點熱吵店》分享感情觀。（圖／11點熱吵店 YouTube）

27歲台灣AV女優艾熙在25歲入行，至今已經推出超過75部作品，她近期登上綜藝節目《11點熱吵店》，透露自己正在過斜槓人生，除了拍成人片賺錢外，自己同時也是一位補習班老師，學生還遍布國高中，更直言：「他們看過我（成人片）。」艾熙日前在《11點熱吵店》透露，自己除了有AV女優的身分以外，也在補習班任教，教的是經濟學，面對在場來賓的好奇，她笑著表示一定有學生或是同事有看過她拍的作品，知曉她的暗黑身分：「只是他們不敢講，他們剛好那個年紀，也不會敢說『欸老師我看過你的A片』，我覺得他們應該沒有這個膽子。」不過艾熙也強調，自己不會教導學生衛教話題：「覺得這不是我的教學範圍，不會討論這東西。」更自爆私下的模樣和作品上的她有些許不同，會看場合再決定是否公開自己的特殊職業，至於隨著節目的播出，可能會有更多人知道她的身分，艾熙對此直言：「我覺得沒關係。」艾熙也在節目分享感情觀，表示自己現在和男友是開放式關係，更坦言兩人都有事先溝通清楚，是雙方都充分考慮過的開放式關係，就算男友的床伴是閨密也沒有關係，非常樂觀，「精神上的忠誠比肉體的忠誠更重要。」