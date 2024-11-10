台南知名美食「阿堂鹹粥」，是觀光客到台南必吃的美食之一，不過自兩年前招牌「魚皮鹹粥」售價從200元陸續調漲至300元，好幾度成為全台關注焦點。近期又有客人稱，聽聞阿堂鹹粥老闆娘感慨「賣給客人虱目魚一片120元，幾乎是虧本賣一片賠一片」，貼文也再度掀起一陣關注。
回顧阿堂鹹粥的漲價歷史，在2021年12月底將招牌菜魚肚及魚皮鹹粥售價調漲至200元，到了2022年9月則調漲至260元，隨後在2023年7月份調整菜單，原先260元的「魚肚鹹粥」消失，改為綜合粥180元、一碗魚肚湯120元，變相漲價為300元。
近期又有PTT鄉民在論壇上發文，轉述阿堂鹹粥老闆娘的話，老闆娘說虱目魚菜市場賣一片120或130元，但他們賣給客人120元，是賣一片虧一片，幾乎是虧本在賣，經營鹹粥的目的，只是為了傳承好味道，根本不是為了賺錢。
貼文曝光後，再次引爆大批鄉民議論，一票人力挺「虱目魚肚去掉刺很費工，一片成本在食材類來說真的很高」、「菜市場一片虱目魚肚價格快100了」、「賣吃的成本極限3成，虱目魚肚絕對有超過，在商家眼裡就是賠本賣的東西」、「算成本就自己煮啦，外食只要問好不好吃」。
但也有一派人質疑，「那老闆天天開店都是在做功德嗎」、「沒賺啦，都在做功德的」、「進貨量這麼大，會跟市場用一片的價格買東西？騙騙外行人而已」。
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近期又有PTT鄉民在論壇上發文，轉述阿堂鹹粥老闆娘的話，老闆娘說虱目魚菜市場賣一片120或130元，但他們賣給客人120元，是賣一片虧一片，幾乎是虧本在賣，經營鹹粥的目的，只是為了傳承好味道，根本不是為了賺錢。
貼文曝光後，再次引爆大批鄉民議論，一票人力挺「虱目魚肚去掉刺很費工，一片成本在食材類來說真的很高」、「菜市場一片虱目魚肚價格快100了」、「賣吃的成本極限3成，虱目魚肚絕對有超過，在商家眼裡就是賠本賣的東西」、「算成本就自己煮啦，外食只要問好不好吃」。
但也有一派人質疑，「那老闆天天開店都是在做功德嗎」、「沒賺啦，都在做功德的」、「進貨量這麼大，會跟市場用一片的價格買東西？騙騙外行人而已」。