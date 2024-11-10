我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張信哲許久沒到馬來西亞，趁著這次巡演空檔跑到吉隆坡塔拍攝。（圖／潮水音樂提供）

▲張信哲在演唱〈白月光〉時，乘著一輪明月緩緩升起。（圖／潮水音樂提供）

「情歌王子」張信哲近日前往馬來西亞舉辦「未來式終極版世界巡迴演唱會」吉隆坡站，8日剛好是節氣的「立冬」，適逢吉隆坡下大雷雨，張信哲特地前往附近華人超市，購買湯圓、花生湯、麻辣湯頭、食材等，煮湯圓附贈麻辣鍋慰勞團隊工作人員，而張信哲更是「太陽之子」，演唱前原本大雷雨的天氣就放晴了。而張信哲因為已經許久沒有到馬來西亞，也特別到吉隆坡塔，沒想到有一對父子找他幫忙拍照，卻沒有認出他，讓工作團隊的人都相當驚訝。張信哲表示，未來式IP歷經1.0、2.0至終極版，一巡就是六年，「真的太久沒有來到馬來西亞了，非常感謝你們的等待和支持。」張信哲就趁演出空檔，去了海拔421公尺的吉隆坡塔拍攝，有趣的是，在樓頂參觀時，有一對父子找上張信哲幫忙拍照，而他也毫無架子，以專業的拍照水平親切幫這對父子拍照，而拍完該民眾一看相當滿意，還對張信哲比讚感謝，完全沒認出眼前的人是個華人巨星，讓團隊都笑說：「這張父子合照無價之寶了啦！」張信哲「未來式終極版世界巡迴演唱會」三巡共走了6年，這次來到馬來西亞，仍原汁原味呈現「未來式音樂宇宙」舞美，由日、月、星辰多媒體硬體機關，前後貫穿呈現，有著古今中外的穿越美感。張信哲在演唱〈白月光〉時，還克服高空障礙，乘著一輪明月緩緩升起，而在演唱〈在不在〉時，張信哲更乘著星星車深入場中，與吉隆坡站的「張太太們」零距離互動，現場粉絲不禁直呼：「張信哲，我愛你！」此外，張信哲特別為馬來西亞帶來2首加班歌，分別在第一天唱了〈一生所愛〉，第二天則選唱〈我們愛這個錯〉，他特別感謝大家還記得〈我們愛這個錯〉，表示「這是我第一張專輯《說謊》裡的第一首歌，沒想到大家都記得，謝謝你們。」之後張信哲「未來式終極版世界巡迴演唱會」將開往雲南玉溪、福建泉州等地，面對年關將近，終極版也越迎接光榮收官，「看一場是少一場」，敬請粉絲們密切關心官方場次公布訊息，把握每一場與未來式終極版的共榮時刻！