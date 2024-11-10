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美國前總統川普（Donald Trump）在今年總統大選中勝出，即將以「川普2.0」的姿態重返白宮，各國領袖近期也紛紛致電向他恭賀，而在所有公開通話之中，日本首相石破茂與川普的對話僅短短5分鐘，被視為「最沒話可說」遭外界議論；對此，日本眾議員、自民黨政務調查會長小野寺五典也解釋了為何石破茂與川普的對話比其他元首還短的原因。根據日媒《產經新聞》報導，日本首相石破茂在7日上午9時30分左右，與美國總統當選人川普舉行了約5分鐘的電話會談。當時石破茂稱自己是首度與川普一對一談話，雙方都同意早點舉行面對面會談，並稱感覺川普很友善，「是一位能夠講真心話，對談不需要太過在意用字遣詞的對象。」然而與其他國家元首如法國總統馬克宏、韓國總統尹錫悅、中國國家主席習近平、以色列總理納坦雅胡、英國首相施凱爾、烏克蘭總統澤倫斯基等人的賀電談話相比，日相石破茂僅有短短5分鐘，川普與最先致電的歐洲領導人馬克宏的通話時間長達25分鐘，就連韓國總統尹錫悅都講了12分鐘的電話，這也引發日本各界質疑石破茂是否無力維持日美同盟。對此，小野寺五典今（10）在富士電視台節目時上也進行回應，他稱石破茂與川普的談話是川普先中途離開一場會議，特地與日相對談，石破茂是考量到川普會議行程後，將祝賀和通話重點傳達後，便讓川普回去繼續開會。小野寺五典也指出，這次對談雖然簡短，但當天「感覺川普還想多聊一點」，至於川普就任後可能提高對日本汽車的進口關稅，日本當局表示會致力於讓川普重新認識「日本是美國的盟友，與作為競爭對手的中國不同」這件事。