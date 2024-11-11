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美國前總統川普確定再度入主白宮，這次大選期間多次表態對加密貨幣友善的川普即將重返執政的消息，也不斷推高比特幣價格，自大選開票日起持續推升，直到週日（10）更是在盤中首度突破8萬美元，創下歷史新高，最高觸及80,095美元。全球最大加密貨幣比特幣自川普當選後應聲上漲，隨著開票進程，當天比特幣大漲4.7%。這是因為相較起拜登政府的監管態度，專家們認為川普重返白宮意味著可能放寬對數位資產的監管，而10日盤中再度大漲4.7%至80,092美元，刷新歷史新高價的消息也證明了在川普當選美國總統後，幣圈瀰漫樂觀氛圍。比特幣自今年1月的低點38,505美元起跳，目前漲幅已達65.4%。川普過去曾批評加密貨幣是「騙局」，但後來立場改變，不僅推出自己的加密產品，並強調美國應該在數位資產領域引領全球，這次大選替川普大力站台的馬斯克本人也是加密貨幣的有力支持者，市場普遍預期，川普上任後可能進一步推動加密貨幣友善政策，使美國在全球加密產業中占據領先地位。