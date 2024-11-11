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包括美國職棒大聯盟（MLB）官方網站在內的多家美國媒體今（11）日報導稱，44歲的洛杉磯道奇隊一壘指導員Clayton McCullough將擔任邁阿密馬林魚隊的新任總教練。McCullough過去在道奇隊效力期間和大谷翔平有著不錯的情誼，上壘後兩人「碰頭」慶祝的畫面，可能未來將成為絕響。馬林魚隊本賽季以62勝100敗的戰績在分區墊底，前任主帥Skip Shume在賽季結束後立即辭職。McCullough在那之後一直有傳聞會是新任馬林魚主帥的人選，雙方在這支球隊選帥的過程中始終保持聯繫，道奇隊贏得世界大賽後，談判也開始加速，最終他成功獲得了球團青睞，得到球隊總教練職務。McCullough自2021年以來一直擔任道奇隊的第一壘教練，當大谷翔平上壘時，兩人用頭盔互相撞擊的「碰頭」畫面已成為球迷熟悉的景象。MLB官方網站如此描寫道McCullough和球員之間的好感情，「McCullough本賽季幫助國聯MVP領跑者大谷翔平打出好成績，並在2023年全壘打大賽中為Mookie Betts投球。」Betts這樣評價他：「我有史以來最喜歡的教練。」McCullough選手生涯開始於2002年選秀中以捕手身份在第22輪被印第安人隊（現為守護者隊）選中，在小聯盟打了4年球。退休後，他擔任過藍鳥隊總教練，並於2015年成為道奇隊的場上指導員。