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自從佐佐木朗希決定挑戰大聯盟以來，外界就有著不少質疑，其中以對他「續戰力不足」的問題有最多的異議，不認為他能夠負荷MLB的殘酷環境。韓國媒體《世界日報》嚴厲地質疑佐佐木恐怕無法在MLB高強度的5人制輪值中，不受傷地完成整季投球。此前已有MLB球探在接受日本媒體訪問時表示，佐佐木朗希進入到高強度的MLB之後，前幾年最好以「終結者」身分接受歷練比較好，慢慢拉長投球局數，對他身體狀況也比較能有保護作用。而今日《世界日報》則指出，佐佐木朗希自從進入職業以來，從未達到過規定的投球局數。他在2022年投了129.1局，已是生涯最多；而2024年則僅有111局。該刊物表示，佐佐木或許難以適應美國職棒的激烈競爭環境，尤其是MLB先發輪值是5人制，加上頻繁的長途旅行，相較於日本的6人輪值體系更為嚴酷。該報導質疑，「佐佐木能否在不受傷的情況下完成整個賽季」，這將是一大考驗。此外，千葉羅德海洋隊的監督吉井理人也坦言，佐佐木目前「仍有不少未成熟的部分」。雖然佐佐木展現了出色的潛力，然而他要適應MLB的環境仍將面臨不小的挑戰，因此各界對他第一年的表現普遍存疑。佐佐木朗希目前效力於日本職棒（NPB）千葉羅德海洋隊。他在2020年正式開始職業生涯開始後迅速吸引了廣泛的關注，他的驚人球速。他的直球速度能達到時速100 mph（約161公里/小時），甚至在2022年創下單場19次三振並連續投出13名打者的紀錄，成為當今最受矚目的年輕投手之一。佐佐木出身於岩手縣，從高中時期就已經展現出驚人的實力，高三時在全國高中棒球錦標賽（甲子園）投出160公里的速球。儘管由於2011年東日本大震災的影響，他的家鄉受創嚴重，佐佐木並未因此放棄棒球夢，而是在日本棒壇快速崛起。除了速球外，他還擁有犀利的變化球，讓他被稱為「令和怪物」。目前，佐佐木正計劃挑戰美國職棒大聯盟，並預計會受到多支球隊的青睞，特別是洛杉磯道奇隊等強隊。許多棒球專家認為，他有可能成為下一個在大聯盟取得成功的日本投手接班人。