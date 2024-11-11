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美國總統當選人川普在選後，近來積極與其他國家領袖進行通話，有知情人士透露，川普近日與俄羅斯總統蒲亭通電話，並針對烏克蘭問題向蒲亭表示，不要讓烏克蘭戰爭進一步升級。根據「華盛頓郵報（The Washington Post）」報導，有消息人士表示，川普曾在7日時與蒲亭通話，這是川普在美國總統大選勝出後，首度與蒲亭進行通話。川普在電話中要求蒲亭避免讓俄烏戰爭升級，提醒他「華府在歐洲的軍事部署規模可觀」。此外，川普在電話中還簡略地提到了領土問題。消息人士表示，川普也向蒲亭表示，他有意進一步對話，「儘早就烏克蘭戰爭的解決方案」進行商討。在競選期間，川普曾表示，他將「於一天之內」找出結束這場戰爭的解方，但是沒有解釋將如何做到。路透社報導指出，川普也在7日時，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行通話。當時川普批評美國對烏克蘭的軍事和財政支援規模過大，並承諾將迅速結束戰爭，但並未具體說明如何實現。烏克蘭外交部表示，事先並未獲悉川普與蒲亭的通話，既不能表示贊同也不能反對。川普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）則表示，無法對川普與他國領導人的私人通話置評。目前國際社會普遍不清楚川普獲得勝選後，未來將如何重塑美國與盟邦、競爭對手的外交棋局。美國總統拜登13日將與川普在橢圓形辦公室會晤。美國國安顧問蘇利文9日表示，拜登將首要強調的是他對和平權力交接的承諾，並將與川普討論歐洲、亞洲和中東的情勢。蘇利文接受CBS節目「面對國家」（Face the Nation）訪問時指出，「拜登總統在接下來的70天內將有機會向國會和即將上任的政府強調，美國不應該放棄烏克蘭，因為這樣做將增加歐洲的動盪。」