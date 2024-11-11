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▲經濟部直接跟衛星供應鏈業者求證，他們在近期，並未接到要求工廠遷出台灣的要求。（圖／取自經濟部臉書）

《路透社》5日報導，SpaceX創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）以地緣政治風險為由，要求參與SpaceX供應鏈的台廠將製造地點移至海外。經濟部產發署今（11）日上午澄清，與關聯台廠聯繫，指未接到SpaceX公司要求工廠遷出台灣。《路透社》報導指出， SpaceX公司以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外，部分供應商已將工廠移至越南和泰國。SpaceX衛星零件供應商「敬鵬工業」告訴路透，SpaceX要求他們將製造地點從台灣轉移到泰國，以獲得新訂單，「主要是因為地緣政治考量」。因訊息未公開，多名消息人士拒絕具名；SpaceX未回應。對此，網路流傳「抖音」影片借題發揮，以簡體字稱馬斯克要求46家工廠退出台灣，不遷出就踢出SpaceX供應鏈，部分工廠已經拆遷，並且出現大量失業，台灣經濟部抗議等，並稱「川普剛上台做出窮台第一步」。經濟部表示，第一時間即與關聯台廠聯繫，業者表示為服務全球供應客戶，配合客制需求進行生產調度已是常態，而在近期美國大選前後，未接到SpaceX公司要求工廠遷出台灣，稱「外界無須過度揣測與渲染，提醒國人注意資訊來源的正確性。」經濟部表示， 台灣電子、資通訊產業長期以來，是全球供應鏈重要的一環，我國發展完整的46家電子零組件產業（材料元件、PCB、天線元件、纜線、電源供應器等），不僅供應包括SpaceX公司外，在目前國際衛星通訊服務朝結合高、中、低多軌道衛星整合服務發展下，也遍及其他國際衛星、陸地電信營運商、設備商客戶。2021年以來，30家系統、零組件業者也成功開發涵蓋家用、車用、船用、航空用等各類衛星地面設備產品研製能力，並向全球各型態衛星通訊服務、設備商爭取建立供應鏈合作關係。我國產業近幾年面對美中科技角力、地緣政治、去中化供應鏈局勢，已快速應對分散在多國、多地生產；台灣在衛星地面接收設備，已有自主研發能量，台灣產業製造能量有競爭力，並無外傳生產外移情事，短期政治因素應不會影響國際衛星商與台灣廠商供應鏈合作關係。