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國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案延宕中，國民黨立委王鴻薇昨天放話，國民黨將嚴格審查這份名單，預期將封殺、不予通過。對此，資深媒體人黃揚明透露，「有些提名人已跟高層告知沒有興趣了」，這個狀況某種程度也考驗著執政黨的智慧，有沒有可能提出大家不會反對的人選，「執政黨有沒有誠意尋找，將是接下來的關鍵。」針對NCC人事審查案，王鴻薇昨天直言，由於目前4位提名人都是前朝蔡英文政府時期，這些人連行政院長卓榮泰都不願意背書，顯示政院意圖讓在野黨背負阻撓責任，站在國民黨立場，仍會嚴格審查，這份名單預期將不予通過。對此，黃揚明昨天在政論節目《TVBS戰情室》中透露，有些提名人已跟高層告知沒有興趣了，但高層則認為在野黨最終不會讓該人事案過關，因此先放著，並未變動名單，因結局都是不會過。黃揚明也坦言，該人事案要過關「難如登天」，若再次提出的人選仍以意識形態為主或賴友友、綠友友，在國會也很難通過，因藍白在這種議題上會合作。黃揚明認為，這個狀況某種程度也考驗著執政黨的智慧，有沒有可能提出大家不會反對的人選，例如傳播界大老，不過黃強調這樣的人選並不容易找，執政黨有沒有誠意尋找，將是接下來的關鍵。