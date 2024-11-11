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▲2024年12月14日起，國泰世華銀行非第3類數位存戶使用金融卡提領台幣，每日限額由新台幣20萬降至15萬元，金融卡外幣提款（以新台幣結購外幣現鈔）每筆限額由等值新台幣20萬降至10萬元。（圖／翻攝自國泰世華銀行官網）

▲中國信託銀行同樣為了防堵詐騙祭出對策，今年初才限縮數位帳戶約定轉帳額度，7月中又主動調降數位帳戶提款限額，每日限額由12萬元降至每月12萬元。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

近幾年詐騙案件猖獗，國泰世華銀行為了保障用戶帳戶交易安全，12月14日起非第3類存戶金融卡提款單日限額受到調整，每日限額由新台幣20萬降至15萬元，若想調高就要攜帶雙證件正本與帳戶原留印鑑至各分行臨櫃辦理，預估全台有超過146萬名存戶受到影響，讓PTT鄉民大酸「乾脆禁止數位帳戶提款好了」。國泰世華6日於官網公告，為保障用戶帳戶交易安全，；第三類數位存款帳戶則維持同樣額度。國泰世華指出，若用戶有調高金融卡新台幣提款每日限額之需求，，惟銀行保有業務准駁權利。金管會表示，目前數位存款帳戶依身分驗證方式不同分為三類帳戶，第一類帳戶為透過自然人憑證等於線上開立之帳戶，第二類帳戶為已開立自行存款帳戶之既有客戶於線上加開之帳戶，第三類帳戶則是有他行存款、信用卡客戶，或既有自行信用卡客戶於線上開立之帳戶。對此，不少PTT網友見到消息後，忍不住狂酸，「乾脆禁止數位帳戶提款好了」、「轉帳也是，行員說調整轉帳限額要看經常往來資金」、「不解決源頭在那邊限縮大部分的正常人」、「因噎廢食真實上映中」。但也有人有不同見解，「被騙走提款卡跟密碼的時候可以少虧一點，家人之前才被騙」。事實上，中國信託銀行同樣為了防堵詐騙祭出對策，今年初才限縮數位帳戶約定轉帳額度，7月中又主動調降數位帳戶提款限額，每日限額由12萬元降至每月12萬元，且12月14日起，未綁定認證行動裝置的非約定轉帳，單筆限額將由5萬元降至2萬元，每日、每月限額降至5萬元與10萬元，每月轉帳限額也由100萬元降到50萬元。