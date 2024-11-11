我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士2024-25賽季開季狀態絕佳，取得7勝2敗的戰績，今（11）日客場對上奧克拉荷馬雷霆，正視自我檢驗的絕佳時機，這一場比賽勇士主將Stephen Curry全場23投13中，三分球13投7中，狂砍36分7助攻5籃板，帶領球隊以127：116贏球，拿下本季第8勝。上一場大敗給騎士後，勇士今天迎戰實力強大的西區強隊雷霆，球隊換上開季前外界預期的後場搭檔Stephen Curry和De'Anthony Melton，搭檔Andrew Wiggins、Draymond Green和Trayce Jackson-Davis先發出戰。22歲的年輕前鋒Jonathan Kuminga今天依舊替補出戰，不過他在這段時間逐漸找到自己的比賽定位和狀態，今天上半場發揮得十分活躍，還接獲Green傳球完成一次滑翔暴扣，8投6中，得到14分。勇士前兩節打完4人得分上雙，命中13記三分球，以65：58在客場領先。雷霆中鋒Chet Holmgren今天只打了5分鐘就受傷，他是球隊攻防重要樞紐，缺陣讓雷霆遇到非常大的麻煩，勇士球員可以進入禁區吸引防守，然後製造好的外線出手質量。第三節勇士轟出一波42：21的高潮，經典「一波流」將分差瞬間拉開到28分，Curry第三節一人就轟下了17分，該節打完個人得到28分，教練Steve Kerr將他換下場休息。原以為這樣的懸殊比分差不多就「打卡下班」了，不過雷霆韌性十足，末節第二陣容中的Isaiah Joe、Ajay Mitchell發揮出色，打出11：0的高潮，瞬間將分差縮小到20分以內。勇士也必須緊急換上主力陣容應戰。這一節雷霆外線屢屢放冷箭，讓勇士防不勝防，特別是21歲小將Cason Wallace的兩記重要外線，讓主場軍回到個位數差距，之後Green的大動作又被吹了技術犯規，讓Shai Gilgeous-Alexander免費獲得一次罰球。接著，Alex Caruso又完成抄截灌籃，讓比分進一步縮小到只有6分差。這時候，勇士依然是靠著陣中冠軍成員穩住局勢，Green妙傳Kuminga空接灌籃，Curry在失去平衡的情況下三分命中，予以回擊。比賽進入最後2分鐘，勇士領先7分，Curry在剩下1分13秒時三分再進，勇士重新領先雙位數，也殺死比賽懸念。此役勇士全隊轟進21記三分球，Curry一人就包辦7顆，他全場23投13中，得到兩隊之冠的36分；而Kuminga和Melton則分別得到20分和19分。雷霆主將SGA攻下24分。